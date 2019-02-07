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高雄「杉林葵花」瘋狂綻放　全台最大眾多花海引人入叢

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▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲葵花迎賓滿杉林，全台最大花海迷宮。

圖、文／切琍攝文旅食提供

全台最大向日葵花海與百日菊已綻放，每年冬末春初，高雄杉林的向日葵花海，都會在農曆過年前展開序幕，今年向日葵花海花況不錯，開得又高又挺又茂盛，蜂蝶紛飛，也很辛勤的幫向日葵們授粉著。

今年2019年的向日葵花海種植面積約27公頃，還有各色的百日草花海形成的色帶區，在各個角落的田地內綻放，而葵花迎賓滿杉林活動，也將在01/27（日）正式拉開序幕。

其實Cherry較推薦開車或是騎車過去，只要經過美濃，沿著181線，穿過月光山隧道後，就到達杉林了；而且一出隧道口，不用五分鐘就可以看到馬路兩旁黃色系、紅色系整齊相間的花海，滿滿的幸福感，心曠神怡的好心情油然而生。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲金黃色花海，向陽挺立。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲微觀密密麻麻的向日葵花朵。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲是蜜蜂的蜜源植物之一。

在杉林花海中，花期較長的向日葵，種植面積最為廣闊，遠眺近看，怎麼拍怎麼美；試著從不同角度與視野去感受花花草草傳遞給我們的色彩心境，Cherry有別於多數人取景，這回都在追蝴蝶、追蜜蜂，超進微觀向日葵花朵本身。

向日葵的花朵是蝶類、蜂群的蜜源植物之一，雄花與雌花也藉由牠們去授粉開播；仔細去看，也能察覺杉林向日葵的花瓣、花蕊、花心寬度都有其差異，除了花期之外，花瓣品種也有重瓣和單瓣之分哦。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲向日葵是朵由近千朵的花聚集而成的大花托。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲辛勤的蜜蜂身上沾滿金黃的花粉。

沿著田埂，走進快比人高的向日葵花海裡，昂揚姿態、花瓣張揚、直挺挺的金黃色向日葵，覺得心情真好，給人有股正能量。沿著杉林區181縣道的大馬路兩側，都是滿滿綻開的向日葵；特別開闢的杉林向日葵迷宮，或許闖關會另有一番風情。

杉林花海四大賞花區：月光花田，主場區在這裡，這裡有葵花迷宮、百日草色帶、波斯菊；月眉花田，以波斯菊為主；杉林大橋，以波斯菊為主；新莊花田，以向日葵為主。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲蜜蜂認真地吸蜜與受粉中。

在杉林區181縣道，向日葵花海的對面，就是一整片滿開的百日草色帶，紅色、桃紅色、粉色、黃色、白色分區種植，每一塊色區佔地面積都不小，非常的壯觀。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

這幾年來高雄花海情況，就屬杉林向日葵這個品牌經營與維持得最好，其他的美濃花海、橋頭花海，近幾年不是範圍縮小、就是取消了，想賞景就把握當下吧。

▲杉林葵花綻放迎賓，全台最大眾多花海引人入叢。（圖／切琍攝文旅食）

每年冬末春初走過美濃月光山來到杉林花海賞景走春，這裡種植面積廣泛、花況佳，在各色花海中穿梭著，還能享受田野間闖迷宮、躲貓貓的樂趣，徜徉在花海裡，被花海簇擁著的浪漫感；而杉林的地理位置，介於甲仙、六龜、美濃、旗山、內門之間，都可以兩鄉鎮互相銜接，走趟高雄杉林好玩，過個不一樣的高雄旅遊。

如何到杉林、向日葵花海在哪裡
開車：
國十 經美濃，沿181線，穿過月光山隧道進入杉林。
國十 嶺口下交流道，接台29，經旗山進入杉林。
國三 田寮下交流道，接台28，經旗山進入杉林。
機車：
從美濃走181線，穿過月光山隧道，即可到達。
沿台29從旗山往杉林，如從甲仙方向，也是走台29往杉林。
高雄客運：
從高雄市區搭「8032」往甲仙，在杉林下車。
從高鐵左營站搭「旗美國道快捷公車」到旗山轉運站下車，再轉搭「 8032」、「 8026」到杉林。

完整圖文連結►►http://chyfun.com/sunflower-shanlin/

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關鍵字：高雄,杉林葵花,花海

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