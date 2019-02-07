灶神查戶口「禁出遠門」　初四習俗小心別踩雷

▲ 每到過年期間，家家戶戶總會開始大掃除，希望把一切污垢、穢氣除去。（圖／記者林睿康攝）



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每當春節期間，總可以看到家家戶戶忙進忙出，除了備妥供品跟燒香拜拜外，又要大掃除、接五路財神，然而傳統百百種，很多人知道初一、初二有習俗跟禁忌，卻不知道初四其實也有習俗，然而這可是相當重要的，要小心別踩雷！

一、迎灶神送火神

俗話說「送神早，接神遲」，由於初四是諸神從天上重新降臨人間的時候，這時人們一大清早就要開始準備送神，並準備如三牲、水果和酒菜等供品，還要焚香點燭燒金衣，至於接神則在下午過後即可。如果老闆在今天拒絕邀請某人參加送神時，就代表那個人被「炒魷魚」了！

二、接五路

接五路原本是指接五路行神，但至今已演變成接五路財神。這時商家度過春節美好的休假期間後，通常會在初四晚間接五路財神，祈求初五開市之後可以吉利。

三、全家一起吃折羅

「折羅」就是把春節期間剩下的年夜飯菜全部煮在一起，也就是大雜燴，這時候各家都會有獨門手法，可能依據涼菜熟菜的類型，或是油炸、亂燉、烹煮等方式製作，因此每一道菜都有獨特的風味外，也蘊含每個家庭的味道。「吃折羅」也代表人民勤儉持家的好習俗。

四、扔窮

除了解決家中飯菜之外，這時也要打掃屋內、擦拭室內灰塵，並把垃圾全都丟到外面「扔窮」。

五、 綁火神

源自以前北方地方農村，這時要把玉米梗或麥梗綁在棍子點火，從家中拿到附近河邊，象徵把火神送出家門，祈求家裡今天都別發生火災。

禁忌一、 不宜出外門

由於初四灶神要到家家戶戶查戶口，如果這時應該要待在家中，懷著恭敬的心準備豐富的水果，還要燒香點蠟燭，並在灶神來臨時放鞭炮以示恭迎，所以今天不適合外出！

禁忌二、 不要用針線

據傳初一至初四期間，商家閉門歇業，婦女最好不要使用針線，因為如果破戒的話，以後生出來的小孩可能眼睛會跟真線一樣小。