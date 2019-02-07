你是好聽眾嗎？多給予認同　別把「可是、但是」掛嘴邊

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說話是門藝術！尤其是當好友跟你訴苦時，扮演好聽眾角色更是重要，《一分鐘掌握對方個性》一書提到，多使用贊同別人說法的口頭禪，避免自我主張強烈的用詞，就是個聰明聽眾！

▲當好友跟你訴苦時，扮演好聽眾角色是件非常重要的事。（圖／視覺中國，下同）



常說「對阿」：期望使自己人際關係更好

「對啊」這詞會讓人覺得你與他看法一致，贊同他的想法，因此會願意繼續講下去，常把「對啊」當口頭禪的人，其實未必是發自內心認同對方，但個性不強勢，較容易和他人相處融洽，讓自己的人際關係更好

常說「還是」：個性爽朗易相處

使用「還是」這詞不但能表達自己主張和意見，同時也尊重對方的想法，是扮演聆聽者時的好用詞，而常把「還是」當口頭禪的人，大多屬於個性爽朗、直率、好相處的人。

▲多使用「還是」這詞，是扮演聆聽者時的好用詞。



常說「可是、但是」：不擅長當聽者

「可是、但是」通常拿來被當作轉折語，但若是別人在訴苦時一直聽到，會覺得話題一直被中斷，並認為自己的想法被反對，常把「可是、但是」當口頭禪的人，喜歡大家把焦點轉移到他身上，不想扮演「聽者」角色。

常說「所以說」：自認有先見之明

「所以說」會讓人覺得你非常有自我主張，並且不容人質疑，扮演聆聽者時使用這詞，較容易讓對方覺得不受尊重，常把「所以說」當口頭禪的人，會認為自己在一開始就了解整件事，有先見之明，喜歡把功勞往身上攬。