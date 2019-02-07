偷養黑熊餵到150公斤　老婦打給公安局：養不起了

▲傣族老婦人飼養黑熊長達5年的時間。（圖／翻攝自中新社，下同）



大陸中心／綜合報導

雲南一名傣族老婦人在2012年時，在路上偶然遇到一名男子販售幼小的亞洲黑熊，於心不忍之下把它買了下來，一養就是5年多。日前她打電話到西雙版納傣族自治州森林公安局求助，表示自己已經80歲了，無力再繼續飼養黑熊，讓公安局的人嚇了一跳，趕緊前往當地，目前已移交西雙版納州野生動物收容救護中心。

根據《中新社》報導，2018年10月31日時，雲南省猛臘縣森林公安局接到猛臘縣猛臘鎮一名村民的求助電話，希望移交一頭重達150公斤的黑熊。民警一邊確認相關資訊，一方面聯繫野生動物救助收容機構，當天更驅車數百公里趕到了現場。

民警到了現場後發現，這隻黑熊已經成年，體長約180公分，十分兇悍。經鑑定過後了解，這隻黑熊為公的亞洲黑熊，屬於大陸國家二級保護動物，嗅覺靈敏，攻擊性相當強。

據了解，黑熊的飼養者是一位70多歲的咪姓傣族老人，她於2012年左右在邊境趕集回來的路上，看到一名境外男子正販賣一頭小熊，當時小熊身體相當虛弱，身體只有40公分長，她擔心小熊被他人宰殺，基於善心出了人民幣120元（約新台幣540元）買下，飼養至今。

老人表示，平常飼養黑熊的食物主要是麵條、香蕉、蘋果、南瓜等，但她已經快80歲，沒有精力再照顧黑熊，有時連餵食的桶子都快提不起來，因此希望能森林公安局可以好好安置黑熊。咪姓老人的兒子表示，他們一直在尋找黑熊的收容救助機構，直到在電視上看到森林公安局救助野生動物的報導才趕緊打110求助。

▲當了家人5年也有了感情，要送走黑熊時，老人也有些不捨。



西雙版納州野生動物收容救護中心的專家表示，黑熊身體健康，但由於人工飼養時間太長，已喪失了野外生存能力，暫時寄養在該救護中心。西雙版納州森林公安局工作人員則表示，老人購買黑熊時主觀無惡意，目前並不會對老人進行處罰。

大陸《野生動物保護法》規定，禁止以野生動物收容救護為名買賣野生動物及其製品。違反的由縣級以上人民政府野生動物保護主管部門沒收野生動物及其製品、違法所得，並處野生動物及其製品價值二倍以上十倍以下的罰款，將有關違法資訊記入社會誠信檔案，向社會公佈；構成犯罪的，依法追究刑事責任。