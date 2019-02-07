英國要在南海建基地？　趙俊杰：建了也沒影響力

▲ 英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）



軍武中心／綜合報導

「英國在南海建造一個軍事基地並非無稽之談」，CNN在1月時的報導下了這樣的標題。英國國防大臣威廉森（Gavin Alexander Williamson）也曾透漏，「英國脫歐後，將在東南亞與加勒比海設置兩處軍事基地，以提升國際軍事地位」；另也有近威廉森的消息人士暗示，基地的地點可能是在新加坡和汶萊。《環球時報》就針對此議題訪問了中國歐研所學者趙俊杰，「以英國的實力，即使在亞洲設立軍事基地，也不會對南海局勢產生什麼大的影響。」

▼CNN報導的標題認為，英國在南海建立軍事基地是「可行的」。（圖／CNN）



對於英國未來軍事規畫的想法，CNN分析，對英國來說，在東南亞設立軍事基地不僅極具戰略意義、還有經濟意義，「每個推銷員都會告訴你，炫耀有助於出售產品」；也有報告顯示，從2002年到2017年，英國一直都是世界上第二大的武器生產國，「位於亞洲的軍事基地將成為英國展示軍事實力的櫥窗，大規模軍火交易將在很大程度上提振脫歐後的英國經濟。」

據《環球時報》報導，對此，中國社會科學院歐洲研究所的研究員趙俊杰4日指出，俗話說「瘦死的駱駝比馬大」，大英帝國的輝煌已經不在了，但是它歷史文化的積澱還在，在亞洲、尤其是東南亞有很多英聯邦國家，英國內心深處仍然有展示自己曾經輝煌的渴求；另外，英國一旦脫歐，在歐洲就不可能有展示肌肉的舞台，因為未來肯定是法德兩個大國撐起歐洲，相對地英國只能在海外利用歷史勢力範圍來展示自己，所以英國想在亞洲建立軍事基地並不意外。

趙俊杰也說，但英國現在的確缺錢，軍力大幅衰退，單靠自己養軍事基地不太現實，所以它很可能會與美國達成利益共識，就如英國遇到一些問題需要資金時，美國則提供支持。