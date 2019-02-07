　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英國要在南海建基地？　趙俊杰：建了也沒影響力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

「英國在南海建造一個軍事基地並非無稽之談」，CNN在1月時的報導下了這樣的標題。英國國防大臣威廉森（Gavin Alexander Williamson）也曾透漏，「英國脫歐後，將在東南亞與加勒比海設置兩處軍事基地，以提升國際軍事地位」；另也有近威廉森的消息人士暗示，基地的地點可能是在新加坡和汶萊。《環球時報》就針對此議題訪問了中國歐研所學者趙俊杰，「以英國的實力，即使在亞洲設立軍事基地，也不會對南海局勢產生什麼大的影響。」

▼CNN報導的標題認為，英國在南海建立軍事基地是「可行的」。（圖／CNN）

▲▼CNN報導的標題認為，英國在南海建立軍事基地是「可行的」。（圖／CNN）

對於英國未來軍事規畫的想法，CNN分析，對英國來說，在東南亞設立軍事基地不僅極具戰略意義、還有經濟意義，「每個推銷員都會告訴你，炫耀有助於出售產品」；也有報告顯示，從2002年到2017年，英國一直都是世界上第二大的武器生產國，「位於亞洲的軍事基地將成為英國展示軍事實力的櫥窗，大規模軍火交易將在很大程度上提振脫歐後的英國經濟。」

據《環球時報》報導，對此，中國社會科學院歐洲研究所的研究員趙俊杰4日指出，俗話說「瘦死的駱駝比馬大」，大英帝國的輝煌已經不在了，但是它歷史文化的積澱還在，在亞洲、尤其是東南亞有很多英聯邦國家，英國內心深處仍然有展示自己曾經輝煌的渴求；另外，英國一旦脫歐，在歐洲就不可能有展示肌肉的舞台，因為未來肯定是法德兩個大國撐起歐洲，相對地英國只能在海外利用歷史勢力範圍來展示自己，所以英國想在亞洲建立軍事基地並不意外。

趙俊杰也說，但英國現在的確缺錢，軍力大幅衰退，單靠自己養軍事基地不太現實，所以它很可能會與美國達成利益共識，就如英國遇到一些問題需要資金時，美國則提供支持。

ET快訊
5寶媽「粉色子宮」滑出體外！夫幫塞回再生2胎...婦產醫秒驚
訂5000元年菜放鳥！餐廳苦等5小時認賠　一桌12道料理全報
快訊／初二大樂透3.1億元槓龜！下期頭獎上看1.4億元

關鍵字：Gavin Alexander Williamson,趙俊杰,中國社會科學院歐洲研究所,中國社會科學院,英國,南海,東南亞,新加坡,汶萊,東南亞要聞,國際軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

英國要在南海建基地？　趙俊杰：建了也沒影響力

美准售日本SM-3飛彈　陸專家：可能引發地區軍備競賽

白宮宣布美從敘利亞撤軍　鷹派參議員痛批：大錯特錯

擦槍走火真實上演...伊朗將軍清槍途中「轟自己腦袋」身亡

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

俄羅斯升級「口徑-M」巡弋飛彈　射程4500公里

俄國防部長：俄軍裝備現代武器水平2019年應達67%

替換老舊S-300　俄今年開始部署S-350「勇士」地對空導彈系統

英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

母泣：夢到兒子跟我說再見...運將獨子燒炭死在隔壁房內

基隆男買菜騎車返家　路口被汽車撞死「蔬果散落一地」

揭密「漢堡盒裂縫」用法！　單手吃完整個套餐　1.7萬網朝聖

初二睡到中午！婆婆早起款整桌　老公哭：媳婦和我怎麼差那麼多

桃園「嘉里大榮貨運倉儲」大火　2男員工命危

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇到鬼了嗎？

腿長紫斑、牙齒全掉光！女「詭病纏身」　淚崩求醫10年找到病因

初二女友家拜年！未來岳母遞「超厚紅包」他打開嚇傻：該注意什麼

英國要在南海建基地？　趙俊杰：建了也沒影響力

美准售日本SM-3飛彈　陸專家：可能引發地區軍備競賽

白宮宣布美從敘利亞撤軍　鷹派參議員痛批：大錯特錯

擦槍走火真實上演...伊朗將軍清槍途中「轟自己腦袋」身亡

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

俄羅斯升級「口徑-M」巡弋飛彈　射程4500公里

俄國防部長：俄軍裝備現代武器水平2019年應達67%

替換老舊S-300　俄今年開始部署S-350「勇士」地對空導彈系統

英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

跨物種鴨狗戀！黃金偷吃鴨飼料每天被狂啄　日久生情看對眼變麻吉

狂噴乾洗髮1個月...她頭皮癢髮根結塊　問題竟不在產品

初三車流量估飆新高！雙向都塞　盤點「避塞」替代道路快跟著走

除了牛肉湯　到台南旅遊一定要吃的10種美食小吃

為人類留下永恆證據！航海家計畫「黃金唱片」　飛出太陽系最邊疆

暗網／詐團在這收台灣購物網一手個資　還註明女性為佳

六合夜市年初一「實景照」曝光！　網嚇壞：人真的進來了

就是愛老人　文興胖胖杯募款送暖7年不間斷

6歲被爸倒米酒！酒精吞蝕絞爛手　男喝到小腦萎縮…兒堅不放手超催淚

大拇指就能判斷易瘦體質！搭配3招「睡前瑜珈」燃脂又助眠

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

軍武熱門新聞

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

英國增購17架F-35戰鬥機

俄升級「口徑-M」　射程450..

陸泡麵征服俄國　空軍秒訂5千箱

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

美軍「無畏」直升機預計2019..

英南海建基地　趙俊杰：沒影響力

伊朗將軍清槍途中轟自己腦袋身亡

美批准出售日本SM-3飛彈

砰！　F-18大黃蜂被遭擊影片..

西班牙2艘護衛艦計畫加入美法戰..

俄開始部署S-350地對空導彈..

美撤軍敘利亞　參議員痛批

韓國自研導彈「海弓」測試成功

更多熱門

相關新聞

目擊海鷗斷腿痛苦尖叫　他伸出援手

人跟動物之間沒辦法用言語溝通，可是卻神奇地仍能傳遞許多情感，這位老人就和一隻海鷗成為跨物種的好朋友，原因卻是一場斷腿意外，此後海鷗都非常死忠地跟著他。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

「川金二會」選擇越南意義重大！

寵物能治癡呆症？這憨臉征服全養老院

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB終於回應了

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別去

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

即／大樂透初二「1億頭獎」號碼出爐！

訂5000元年菜放鳥　餐廳苦等5小時認賠

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

母泣：夢到兒子跟我說再見...運將獨子燒炭死在隔壁房內

基隆男買菜騎車返家　路口被汽車撞死「蔬果散落一地」

揭密「漢堡盒裂縫」用法！　單手吃完整個套餐　1.7萬網朝聖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面