整形狂熱雙胞胎男友也共用！想結婚「天天3人行」　同時生小孩

▲澳洲雙胞胎共享男友。（圖／翻攝自IG／annalucydecinque）

記者錢玉紘／綜合報導

雙胞胎從一出生就黏在一起，感情自然是跟比一般兄弟姊妹還要好，澳洲就有一對最紅雙胞胎安娜與露西（Anna and Lucy De Cinque），不但去哪裡都黏在一起，甚至還一起整形成「一模一樣」，連男友都可以共享。她們在電視上受訪的時候也提到，媽媽希望她們兩個人可以同時懷孕。

安娜與露西的臉部都明顯有整型跡象，而且還整得一模一樣，宛如複製人，兩人除了生活天天黏在一起之外，甚至還共同享有一個男朋友班（Ben Byrne），更常常在IG帳號上面大方曬恩愛。先前她們在澳洲的節目「今日秀」上談到這段戀情，並沒有覺得有甚麼不對，「愛就是愛，我們都已經是成年人了」。

她們在節目上提到，現在媽媽甚至還希望姊妹倆可以同時懷孕，也就是說，如果真的成功的話，生下來的小孩既是同父異母的手足，又是表兄弟姊妹，可說是親上加親，「媽媽希望我們可以自然生產，但這好像蠻難的，對班來說也是另外一種壓力」。

▲安娜與露西熱愛整形。（圖／翻攝自IG／annalucydecinque）

安娜與露西在2012年遇到班，當時她們跟男方表示，兩個人是「一組的」，希望可以同時約會，班也理解這個狀況並完全接受，露西提到，「他把我們分得很清楚，他如果親完安娜，接下來就會親我，出門的時候，我們會同時手牽著手，我們從來不會吃對方的醋」。

但是這個狀況對許多人來說還是非常驚奇，因為這三個人甚至睡在一起，露西表示，「我們雖然一起睡，但從來不完3P，我們從不打擾彼此（性生活），很多人覺得這樣很噁心，但對我們來說很正常」。先前兩人就曾表示「希望可以一起嫁給班」，甚至還在節目上同時說出這一句話。不過根據澳洲的法律，重婚是被禁止的行為。

除了共享難有這樣奇特的生活方式，她們明顯大整型的臉蛋和身材也是話題，兩人在節目上提到，一共花了2.5萬澳幣在整形手術上，「我們很滿意自己現在的樣子，感覺比過去更快樂了」。但是這樣的外型仍讓她們受到很多攻擊，她們在訪問中提到，「我們會把留言封鎖，但內心還是蠻受傷的，我們變得越有名，就有越多酸民要攻擊，還會說我們是『塑膠芭比』之類的」。

▼安娜和露西的生活方式被許多酸民攻擊。（圖／翻攝自IG／annalucydecinque）