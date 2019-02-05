淡水初一塞爆！一張照片曝血淚　駕駛崩潰：五股到淡水1.5小時

▲當地網友拍下大度路三段往關渡大橋方向，奉勸想來回淡水的朋友們可以考慮其他交通工具了。（圖／翻攝自社團／細說淡水）

網搜小組／綜合報導

春節假期車潮湧現，初一走春更讓許多景點水洩不通。有網友就在臉書地方社團貼出一張俯拍照，透露台2乙、大度路三段交流道塞滿滿，車流之多宛如停車場。許多網友看完後都直呼實在太扯，盼淡江大橋能早日開通。

原PO在臉書不公開社團「細說淡水」貼出這張照片，幽幽地說：「要出淡水或回淡水的可以考慮別的交通工具了」。照片中可以看到，關渡大橋往大度路方向的車流簡直看不到盡頭，另一方向橋下雖未壅塞，但橋上已經逐漸累積不少車輛，遠遠看過去可說是密密麻麻。

許多網友看完後，紛紛留言表示：「你為什麼要拍停車場」、「台灣最美麗的風景」、「難怪我老公光進淡水回家花快2小時」、「挺壯觀的」、「淡水真好玩，但算是新北最會塞車的玩點」、「等以後淡江大橋吧..雖然可能還要很久」。

此外，貼文也釣出不少苦主哀號「正塞在竹圍」、「超塞，從五股開到淡水，一個半小時」、「我也中招」、「從機場走五股回到淡水花了二個半小時」、「 大年初一公車擠滿了人，五股到淡水站了快兩個小時是怎樣...」、「從關渡回淡水花1時30分」掀起熱議。