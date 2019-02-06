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社會 社會焦點 保障人權

黑衣男小琉球「套龜10分鐘」！　網氣炸：怎沒來一波瘋狗浪

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地方中心／高雄報導

農曆春節連假許多人都會外出走走，就有民眾在小琉球走春時看見離譜行徑，一名男子居然自以為是牛仔，隨手拿起旁邊的繩圈就往海上丟，企圖套住在岸邊附近的海龜，時間長達10多分鐘，惡劣行徑全被PO上網。許多網友看完後紛紛留言「把他丟海裡換我們套他好了」。

▲▼黑衣男小琉球繩索套龜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黑衣男小琉球繩索套龜。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

影片中可以看見，黑衣男拿著圈繩朝在淺礁區覓食的海龜群拋，一次還不夠還連續好幾次，似乎沒有抓到就不罷休，讓一旁錄影民眾看不下去直呼「有人在抓海龜，小琉球人快來」；全程黑衣男都沒有理會，讓網友氣炸PO上網路。

其他網友看完後紛紛留言「怎麼沒突然來一波瘋狗浪」、「可能是不知道海龜全是保育類的吧」、「我會踢他下水陪海龜水中游，再換我拿繩子套圈圈」、「套龜行為持續了10分鐘，在家玩自已的就好，不要出來討罵」。

▲▼黑衣男小琉球繩索套龜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼黑衣男小琉球繩索套龜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼黑衣男小琉球繩索套龜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黑衣男沒圈到不甘心，欲要再丟繩索。

小琉球是美麗的「海龜之島」，僅12平方公里大就有163隻海龜棲息，是全世界海龜密度最高的島嶼，但是即使海龜上岸產卵，1000隻小海龜中只有1隻能夠存活，留下的每一隻都非常珍貴，且世界上每一種海龜都屬於「保育類」。

由於海龜是非常敏感的動物，只要受到驚嚇就會離開棲地，因此觸摸、打擾萬萬不可；2016年6月就有一名朱姓潛水教練在小琉球伸手觸摸綠蠵龜，被依野生動物保育法移送偵辦。

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關鍵字：海龜,小琉球

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