不斷更新／川普發表國情咨文　「我會把圍牆蓋起來！」

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國際中心／綜合報導

美國總統川普將於東岸時間5日晚間9時（台灣時間6日上午10時）在國會發表國情咨文，白宮先前透露，這場演說除了強調「偉大美國的鼓舞人心願景」，也會呼籲在分裂的國會中實行兩黨合作。美國副總統、參議院議長潘斯（Mike Pence）與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在台上握手，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）進場時，全場起立拍手，而民主黨女性參眾議員則依照傳統穿著白色服裝出席。

１０：５０

川普表示，「我非常敬重習近平，我們正在與中國達成新的貿易協議，但內容必須包含真正的架構改革，以終結不平等的貿易手段、降低貿易逆差、保障美國工作。」

１０：４０

川普表示，美墨邊境毒品問題嚴重、毒梟和人口販運猖獗，多年來美國公民被非法移民殺害，「我會把圍牆蓋起來！」「圍牆是有用的、圍牆能拯救性命。」

▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

１０：２９

川普表示，「我們的國家充滿活力，而我們的經濟享有前所未有的榮景。」當他提到國會關係強健、緊密時，全場高喊，「USA！USA！USA！」

１０：２４

川普指出，美國已成為世界上最大的石油生產國，而國內各族群的失業率都降到最低。全場多次起立拍手、歡呼。

１０：１７

川普表示，「美國太空人今年會乘坐美國的火箭重返太空。」

▼ 美國副總統、參議院議長潘斯（Mike Pence）、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 民主黨女性參眾議員依照傳統穿著白色服裝出席。（圖／達志影像／美聯社）

１０：１３

國情咨文內容將採取樂觀的調性，聚焦5大領域，包括提出安全與合法的移民制度願景、發表目前與各國貿易談判的進展、呼籲國會批准美國基礎建設資金、降低健保和處方藥費用，以及告知國會華府在全世界的外交政策和軍事行動。

１０：０９

川普表示，今晚充滿各種可能性，自己準備好與大家一同創造歷史性的突破。