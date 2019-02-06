不只麻將、撲克牌　這些桌遊也有小賺一筆的快感

▲過年最適合玩桌遊 ，不僅老少咸宜，還能動腦力。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

在聚會中，桌遊常常是用來破冰、歡樂的好幫手，不過一旦牽涉以代幣、籌碼等交換現金，就恐構成刑法賭博罪。新天鵝堡桌遊教學老師兔子表示，大約在10多年前，桌遊產業剛開始時，大家會用紙幣、硬籌碼來玩，當民眾聚在一起時，就會有警察跑來關心，往後為了讓桌遊能夠更正向，且有教育意義的樣貌呈現在民眾面前，慢慢的將紙幣、籌碼改成計分制，讓玩的時候，依然能感受輸贏的快感。

兔子說，基本上遊戲都有輸贏，但輸、贏除了可以用籌碼來享受贏的快感，也可以用分數的多寡來來呈現，其中像是，地主、傳說的碎片、駱駝大賽等，玩起來就相當刺激，一贏就可以賺很多分數，一輸也會輸很多。

▲兔子解釋，「駱駝大賽」過年很適合玩，「是一直賺錢的遊戲，相當吉利」 。（圖／記者崔至雲攝）

兔子解釋，「地主」就像橋牌及大老二的遊戲，遊戲結束時玩家們分別根據所獲得的卡牌堆計算分數，而在若干回合後，當其中一組陣營獲得1000分以上，遊戲就結束了，遊戲簡單又耐玩，深受玩家的喜愛與推薦，兩副牌一起使用，可增加遊戲人數到10人，推薦賭性高的朋友玩，「輸贏就在一瞬間」。

另外，關於「駱駝大賽」，兔子解釋，就很像大富翁，過年很適合玩，「因為是一直賺錢的遊戲，相當吉利」，並且規則簡單、快速、極度有趣，就是「丟骰子、往前走、拿錢」，過年的時候這款遊戲最熱銷，是款最多可讓8名玩家同樂的家庭遊戲。

最後，兔子也建議，過年期間很多人會以麻將作為聚會首選，但鼓勵大家可以換個角度思考，跳脫麻將的僵化，而且也相當適合小朋友玩，這個老少咸宜的活動，「先不管遊戲本身如何，能一起與家人進行，就是很難能可貴了」。