過年必備！2款老少咸宜的桌遊...包準玩到不想下桌

▲春節長假如果玩膩麻將和撲克牌，就應該用桌遊來改變一下過年的相聚氣氛。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

每逢農曆春節總是會有相似的情景，親戚好友們相聚在一起，聊天嗑瓜子，但對年輕人而言，過年如果不找點樂子，那或許只能望著千篇一律的電視節目發呆，或是埋頭猛滑手機而已。春節長假如果玩膩麻將和撲克牌，就應該用桌遊來改變一下過年的相聚氣氛。

新天鵝堡桌遊教學老師兔子表示，桌遊不僅能夠讓聚會氣氛放鬆，還能讓春節裡長輩們的「無限關心」稍稍的轉移話題，也能讓親戚間的話題不僅僅在工作上打轉，很建議親朋好友能在過年期間玩玩桌遊，讓久久不見的親戚展現平時不為人知的一面。

兔子推薦，德國蟑螂及矮人礦坑都很適合跟家人一起玩，「德國蟑螂」適合2到6人一起玩，在玩遊戲的過程中，可運用表情、聲調和動作讓其他玩家摸不清你到底有沒有說謊，這是一個超級無厘頭「吹牛」的紙牌遊戲，在德國通稱「德國蟑螂牌」，受歡迎的程度遠超過傳統吹牛骰，不但互動性佳，又適合很多人一起玩，超歡樂。

至於，「矮人礦坑」則是款嘴砲又心機的遊戲，遊戲中玩家依抽牌結果，分別扮演好矮人或壞矮人，好矮人陣營必須在全部的牌出完前挖到金礦，壞矮人陣營則要阻止金礦被挖出，算是一款好入門又老少咸宜的卡牌遊戲。

