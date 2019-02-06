　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

春節假綁架真詐騙案件多　斗六警至金融機構超商宣導

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲春節假綁架真詐騙案件多，斗六警至金融機構、超商宣導。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲春節假綁架真詐騙案件多，斗六警分局至金融機構、超商宣導。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

近來詐騙案件頻傳，雲林縣警察局斗六分局斗六派出所，由所長王志豐、副所長許哲綺親自前往轄內各家金融機構、超商宣導反詐騙，也請行員、店員幫忙注意，尤其是領錢過程中民眾一直在講電話，或者面露焦急，急欲領完錢離去，應實施關懷提問，若有類似被詐騙的民眾立即通知警方前往關心。

▲▼ 雲林。（圖／記者唐詠絮攝）

月初就有一名父親匆匆忙忙來到斗六派出所，向警方告知剛剛在家中接到一通電話，稱其兒子欠債被歹徒綁架，要求準備現金100萬元，警方一聽就識破為詐騙集團手法，但因父親連絡不上小孩，情緒相當激動，一直想離開去籌錢，故警方一面安撫其情緒，一面幫其確認詐騙集團所使用之電話號碼已遭警示通報，詢問其兒子手機的電信公司表示該門號因手機遺失而掛失，才會顯示限制受話，此時父親才暫時冷靜下來。

▲春節假綁架真詐騙案件多，斗六警至金融機構、超商宣導。（圖／記者唐詠絮翻攝）

斗六派出所所長王志豐為遏止詐騙案件的發生，親自前往各家金融機構、超商宣導，教導如何分辨顧客是否有遭詐騙的情形，尤其是領錢過程中民眾一直在講電話，或者面露焦急，急欲領完錢離去，應實施關懷提問；而法院的公文書絕對不可能利用超商傳真機傳真，會以正式掛號讓當事人簽收。另外網路購物誤設定分期付款，要求被害人至各超商購買點數的方式也時常發生，希望藉由向行員與店員宣導的方式，共同降低詐騙案件的數目。

ET快訊
陪妻子回娘家…一開岳母冰箱「黑臭噴炸」爆出綠汁
還來！陸客帶0.22kg肉乾抵台中　拒繳20萬立即遣返
雞排妹全裸床照曝光！後趴超邪惡　網狂側頭看縫隙
李千那曾被醫生宣告不治　脾臟血管破裂「留15cm疤」

關鍵字：詐騙,綁架,超商,斗六警分局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國一14起擦撞考驗駕駛耐力　台中南屯至彰化車陣壅塞連綿30公里　

春節假綁架真詐騙案件多　斗六警至金融機構超商宣導

爆紅孤鳥蔣月惠現身羅騰園　為選立委過年連3天辦簽書會募款

白天賞花夜間賞燈　彰化溪州公園熱鬧到元宵夜

節水績效佳　洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎

彰化水根肉乾熱心公益　延續一甲子在地好味道

彰縣4座淨水設施　變身為民眾休憩親水空間

八卦山荔枝椿象蠢動　臺中農改場籲請民眾及早防治

虎航班機疑「鳥擊」空中盤旋1小時返小港　機場消防隊戒備

貧困青年林條金白手起家　回饋社會認養家扶貧童

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

國一14起擦撞考驗駕駛耐力　台中南屯至彰化車陣壅塞連綿30公里　

春節假綁架真詐騙案件多　斗六警至金融機構超商宣導

爆紅孤鳥蔣月惠現身羅騰園　為選立委過年連3天辦簽書會募款

白天賞花夜間賞燈　彰化溪州公園熱鬧到元宵夜

節水績效佳　洪月成二度榮獲經濟部節水達人獎

彰化水根肉乾熱心公益　延續一甲子在地好味道

彰縣4座淨水設施　變身為民眾休憩親水空間

八卦山荔枝椿象蠢動　臺中農改場籲請民眾及早防治

虎航班機疑「鳥擊」空中盤旋1小時返小港　機場消防隊戒備

貧困青年林條金白手起家　回饋社會認養家扶貧童

鄭可強過年遇親戚要簽名！　奔超商「趕印照片」曝禁忌

衛斯布魯克連7場大三元　離NBA紀錄只差2場

華航勞資爭議　林佳龍找「交通部最佳工具人」協商　

瘖啞阿伯想回家卻「開不了口」　三重警比手畫腳共解謎

別再甩車門啦！車主最討厭乘客上車行為TOP5

花博后里園區墜馬意外　女子摔落馬背受傷送醫

看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」問號臉歪頭：這東東好難睡

詹為元參選2020立委：政治不該是掌握話語權的「幹話王們」操弄

柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

豬年生肖吉凶／屬龍紫微星照、屬虎天德星庇佑

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

地方熱門新聞

1400萬灰狗變80萬廢鐵　他..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

賞花賞燈　溪州公園熱鬧到元宵夜

虎航班機疑遭鳥擊　迫降小港機場

水根肉乾熱心公益　在地好味道

彰縣4座淨水設施　變身休憩空間

蔣月惠現身羅騰園　過年辦簽書募..

雙豬點燈迎豬年　屏東熱博彩稻插..

節水績效佳　洪月成節水達人獎

駁二蓋跨港天橋　鳥瞰港區不是夢

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

考驗耐力　台中南屯至彰化壅塞　

更多熱門

相關新聞

ATM存款失敗！螺絲工年終卡吐鈔口

年終獎金要飛了！高雄市岡山區一名廖姓螺絲工人（30歲）在歲末領到年終5.5萬元，開心地拿著一疊鈔票到超商ATM跨行存款，但廖男卻未注意「單筆交易上限3萬元」，以為卡片退出就是存款成功，在吐鈔口留下大疊鈔票後旋即匆忙離開現場，幸好女店員及時發現，否則廖男一整年的辛苦錢就飛了。

他假裝被車撞還開口要錢！善良司機還是賠了

塞車最強應援！超商咖啡第2杯10元

過年限時9天抽「星巴克買1送1」

詐大9歲女200萬　渣男遭判刑2年半

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面