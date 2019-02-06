春節假綁架真詐騙案件多　斗六警至金融機構超商宣導

▲春節假綁架真詐騙案件多，斗六警分局至金融機構、超商宣導。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

近來詐騙案件頻傳，雲林縣警察局斗六分局斗六派出所，由所長王志豐、副所長許哲綺親自前往轄內各家金融機構、超商宣導反詐騙，也請行員、店員幫忙注意，尤其是領錢過程中民眾一直在講電話，或者面露焦急，急欲領完錢離去，應實施關懷提問，若有類似被詐騙的民眾立即通知警方前往關心。

月初就有一名父親匆匆忙忙來到斗六派出所，向警方告知剛剛在家中接到一通電話，稱其兒子欠債被歹徒綁架，要求準備現金100萬元，警方一聽就識破為詐騙集團手法，但因父親連絡不上小孩，情緒相當激動，一直想離開去籌錢，故警方一面安撫其情緒，一面幫其確認詐騙集團所使用之電話號碼已遭警示通報，詢問其兒子手機的電信公司表示該門號因手機遺失而掛失，才會顯示限制受話，此時父親才暫時冷靜下來。

斗六派出所所長王志豐為遏止詐騙案件的發生，親自前往各家金融機構、超商宣導，教導如何分辨顧客是否有遭詐騙的情形，尤其是領錢過程中民眾一直在講電話，或者面露焦急，急欲領完錢離去，應實施關懷提問；而法院的公文書絕對不可能利用超商傳真機傳真，會以正式掛號讓當事人簽收。另外網路購物誤設定分期付款，要求被害人至各超商購買點數的方式也時常發生，希望藉由向行員與店員宣導的方式，共同降低詐騙案件的數目。