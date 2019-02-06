盤點Top5渣男星座！　雙魚座「濫情基因」其實最愛自己

▲談感情最怕遇到不對的人。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

愛情讓人著迷也讓人委屈，遇到渣男更是「槌心肝」，快來看看網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，哪些星座擁有這樣的本質，女性朋友們小心注意啊！

第5名雙魚座

一出生就為愛情而活的雙魚座，非常懂得搞曖昧，對周遭女性可說是無差別放電。因為個性浪漫溫柔，也不忍拒絕別人的期待，常常被倒貼就來者不拒；但這種「濫情」的基因，其實只是愛自己的表現。

第4名獅子座

獅子男很享受在愛裡被崇拜的感覺，表達臣服就能將他捧上天！但女生別因此誤以為收服這頭公獅，因為他也可以同時對別人這樣，而且偷吃也會死不承認，千錯萬錯都是別人的錯。

第3名處女男

處女男在愛情裡很會扯，喜歡把另一半的缺點放大；甚至可以對前任仍有感情，卻轉身投入別人懷裡。他們外遇藉口很多、吵架時也會面不改色的反駁，一付自己也無可奈何的樣子。

第2名射手座

沒有找到對的人，就不會把另一半當成一輩子的對象。射手男的人生沒什麼家庭觀與道德觀，對他來說，伴侶是一種壓力，看到更好的獵物就會手癢的想去把。想要與射手男交往，除非你永遠跑在他前面。

第1名雙子座

雙子男有張厲害的嘴，能把女生逗得花枝亂顫，但對人事物也常常只有3分鐘熱度，一旦感情淡了，就不會講情面、非常無情，妹子可要當心啊！