美貌兼具實力的5大政壇女神　絕對經得起考驗　

▲吳沛憶、高嘉瑜、黃瀞瑩。（合成圖／翻攝自高嘉瑜臉書，記者季相儒、陶本和攝）



政治中心／綜合報導

2018年政壇吹起一股女神風！自從「學姐」黃瀞瑩爆紅之後，政治人物的外貌成為民眾討論的話題之一。《ETtoday新聞雲》整理5位美貌兼具實力的政壇女神，看看她們在從政之路上，是怎麼用內在證明自己經得起考驗。

▲高嘉瑜內湖737謝票！。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

「港湖女神」高嘉瑜

而說到政壇女神，就不得不提到「港湖女神」高嘉瑜，連續蟬聯該選區第一高票當選，美貌兼具專業能力，備受選民喜愛。

高嘉瑜高中就讀北一女，大學唸的是台大法律系，之後再繼續攻讀台大國家發展研究所兩岸關係組說是畢業，亮眼的學歷讓人為之驚嘆。她曾以24歲之齡成為史上最年輕國民大會代表。

▲高嘉瑜議員質詢。（圖／記者季相儒攝）

高嘉瑜任北市議員期間，專心問政大家有目共睹，也經常走訪地方做選民服務，在選民心中留下深刻印象；為了更貼近大眾，她經常在臉書開直播，拉近跟粉絲的距離，讓人看到她工作以外的另一面。

▲陳思宇。（圖／記者季相儒攝）

「最美發言人」陳思宇

陳思宇曾任台北市副發言人、觀傳局局長。2019年以「白色力量」之姿參加立委補選，雖然最後落敗，不過她在柯市府時期推動許多實質可行的觀光政策方向，確實帶動地方經濟。

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

陳思宇於台北大學公共行政暨政策學系輔法律系畢業，2014年擔任台北市觀傳局長簡余晏之機要秘書，2017年擔任台北市副發言人，大大的眼睛恰似藝人阿喜，因此被封為「最美發言人」，2018年時，接任台北市觀傳局局長，任內經歷過台北世大運、台北燈節等，受到各界好評，留下好印象。

▲黃瀞瑩陪同。（圖／記者林敬旻攝）

「全民學姐」黃靜瑩

黃瀞瀅因為網路節目《木曜4超玩》的單元「一日市長幕僚」爆紅，被封為「全民學姐」。她在進入台北市政府前曾是一名政治記者，對政治幕僚相關有興趣她辭掉記者工作後，遠赴英國倫敦大學金匠學院攻讀政治傳播學系，回到台灣後的第一份工作是擔任民進黨立委蘇巧慧的國會助理。

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

2018年黃瀞瑩進入臺北市政府擔任媒體事務組組員，因其外語能力佳而接手經營柯文哲官方推特帳號，3個月便迅速增加5萬名粉絲，之後因為幫台北市長柯文哲競選連任輔選有功，便升官成為台北市副發言人。

▲游淑惠。（圖／翻攝臉書）

「國民黨林志玲」游淑惠

游淑惠為國民黨代表，2018年九合一大選時，與他同名的黨內市議員游淑慧拱她出來跟「學姐」黃靜瑩PK，還幫她取了一個響亮的封號「國民黨林志玲」，瞬間成為網友熱議對象，甚至還拱她出來參選。

▲「國民黨林志玲」之稱的黨代表游淑惠。（圖／記者季相儒攝）

游淑惠從政治大學傳播碩士畢業，曾擔任媒體記者，之後被延攬至時任台北市長郝龍斌下市府團隊擔任發言人，2014年台北市長選戰時，她也在連勝文的競選總部服務。

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者蔣婕妤攝）

「民進黨最美發言人」吳沛憶

7年級生的吳沛憶，2013年進入小英教育基金位任職，2014年2時任民進黨民主學院副主任，並協助推動地方選舉「民主小草」計畫表現亮眼，獲得總統蔡英文的青睞，被欽點參選新北市議員，最後順利當選。

▲民進黨市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

吳沛憶學歷亮眼一路從景美女中、台灣大學政治學系畢業，再攻讀清大社會學研究所取得碩士學位。吳沛憶在民進黨派系眾多的環境下，走出屬於年輕世代的一條路，當獨派大老逼宮蔡英文時，她選擇力挺蔡英文到底，未來聲勢持續看好。

▲吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）