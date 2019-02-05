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華航勞資爭議持續燃燒！機師工會5日首次舉行罷工演練

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▲▼ 機師工會宣布取得合法罷工權記者。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲機師工會5日首次舉行罷工演練。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者蔡玟君／台北報導

機師工會2月1日下午臨時會員代表大會後，正式宣告重啟罷工行動。5日下午17點舉行罷工演習，發訊予會員配合演習行動，要會員收到訊息時，在24小時之內，回傳已經存在手機裡的「檢定證」或「護照」照片給秘書處，後續靜候工會進一步通知。

機師工會5日下午17點進行罷工演練，並發布訊息給會員，告知當收到本訊息時，請在「24小時」之內，利用Line生活圈、email方式回傳已經存在手機裡的「檢定證」或「護照」照片給秘書處，並靜候工會進一步通知。機師工會同時提醒會員，若近日收到來自機隊的關切訊息或電話，請回覆「本人支持工會行動與立場！」

▲▼ 罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

▲ 罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

華航勞資爭議越演越烈，交通部長林佳龍今（5）日表示，交通部已請華航就機師工會的訴求展開勞資協商，期望盡快讓事件圓滿落幕之餘，林佳龍也呼籲「別讓旅客處於行程恐受影響的不安之中」。

林佳龍5日表示，交通部已請華航與機師工會展開勞資協商，目前雙方都的主張應該能夠凝聚共識，如果能坐下來談，就有機會能夠有交集、有成果，「對話是解決事情的開始」。他也呼籲，華航的管理階層跟工會代表，在處理勞資爭議時，都能以旅客的權益及國人的飛安為最優先的考慮，盡快讓事件圓滿落幕；特別是春節期間，國人都希望交通暢順，相信每一位乘客都有重要的行程，別讓旅客處於行程恐受影響的不安之中。
 

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