春聯政治學？朱立倫版百位民代瘋聯名　王金平辦公室竟貼馬英九春聯

▲朱立倫找洪秀柱拜年。（圖／翻攝朱立倫臉書）

政治中心／綜合報導

每逢春節，春聯都是政治人物測試人氣的指標之一。今年也吹起「聯名風」前總統馬英九的春聯依舊搶手，馬系子弟兵聯名推出，前新北市長朱立倫走可愛路線，吸引超過百位中央與地方民代聯名，超夯的高雄市長韓國瑜的春聯也有立委參選人聯名推出。

根據風傳媒報導，前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義署名的春聯雖不走聯名風格，但也各擅勝場，王金平的春聯在中南部反應熱烈，吳敦義的則有國民黨海外黨代表指名索取。

朱立倫過去8年擔任新北市長，市長春聯設計巧思強、年年搶翻，今年當「市民」，在臉書直播上推出「諸事大吉」春聯，圖樣有20隻小豬跟一顆大橘子，首波印製35萬份供不應求，陸續向印刷廠加印。

朱系子弟兵、新北市議員葉元之、江怡臻與前總統府副秘書長、台北市議員羅智強也推出聯名款春聯，引發不錯迴響，已有超過百名中央、地方民代與最接地氣的里長爭相聯名推出。

朱辦統計，立委部分有林奕華、柯志恩、林為洲、江啟臣、黃昭順等，縣市議員部分有江怡臻、葉元之、羅智強、徐巧芯、張斯綱、魯明哲、朱珍瑤、黃健豪、曹嘉豪、邱于軒等超過百位民代，橫跨北、中、南台灣。

▲韓國瑜春聯。（圖／記者羅婉庭攝）

有意參選2020年立委的不分區立委陳宜民、國民黨文傳會副主委洪孟楷等搶搭「韓流」，推出與韓國瑜聯名款的「高雄發大財」春聯；不少立委國會辦公室都有提供韓國瑜春聯。

王金平則是推出「人和則生、家和則旺、國和則興」春聯，僅印製3萬6000份，在中南部很搶手；吳敦義的國民黨春聯「鴻福盈門」、「金玉滿堂」、「諸事順遂」、「事事如意」、「大吉大利」等吉祥話，並各取一字組成「福滿諸事吉」春聯，也有不少海外黨代表指名索取。

據風傳媒報導，國民黨立院黨團總召江啟臣推出「金豬啟福」春聯，結合自己的「啟」字，不過，「金」、「豬」兩字剛好分別與王金平、朱立倫沾上邊，這個巧合引發藍營私下一陣討論，牽動敏感的「春聯政治學」。

另一個引發討論的是，王金平國會辦公室日前也貼出馬英九的豬年春聯，與王金平推出的「人和則生、家和則旺、國和則興」豬年春聯，在辦公室門口的一左一右，也引發討論話題。

▲萬丹農會限量前總統馬英九春聯。（圖／記者陳崑福翻攝）