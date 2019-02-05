車貼「大齡剩女追尾必嫁」！道出春節返鄉壓力...紅色賓士爆紅

▲這輛紅色賓士這幾天在大陸網路上爆紅。（圖／翻攝自《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

每逢春節返鄉過年，不少已達適婚年齡的男女，往往得面對父母及親友的「逼婚」壓力！近日就有一輛紅色賓士在網路上爆紅，因為這輛車的後面擋風玻璃上貼著幾個大字：「大齡剩女回家相親，追尾（追撞）必嫁！」十分切合春節返鄉「被催婚」熱點。

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據陸媒《梨視頻》報導，本（2）月1日浙江寧波的一條公路上，有一輛紅色賓士的後車窗被6張粉色A4紙遮住，上面寫著「大齡剩女回家相親追尾必嫁」的字眼，讓人感受到適婚族對於結婚的壓力到底有多大！後方的駕駛看到這段文字覺得逗趣，於是將這畫面錄了下來，上傳至網路後果然引起網友們熱烈討論。

影片立刻在網上瘋傳，許多網友紛紛留言表示，「求這名女司機的聯繫方式，我不在乎年齡大小的，只要你有奔馳（賓士）就行」、「敢追她尾的肯定不簡單」、「被逼婚到此田地阿」、「求該女生資料」、「碰瓷我吧」、「能開這車，女生應該是事業有成剩女吧」、「這挺有梗的」。也有人為這名女駕駛抱不平「別人是剩女並不是因為沒人要，而是看不上你們這些鍵盤俠，就知道拿女司機說事」。不過也有人認為女子嚴重影響道路交通安全，直批是「想紅想瘋了」、「只想炒作走紅吧」、「肯定不敢直接開回家」、「應該是扣分必嫁、罰款必嫁吧」。

對此，寧波交通警察表示，己聯繫到車主郭先生，這輛車是郭先生借給自己妹妹，妹妹確實準備回家相親，為了好玩才貼了這些字。不過因為這樣的標語本身是有風險，因為後方的車輛駕駛很容易因為它分心，因此實屬違規，警方將予以警告或二百元（人民幣）以下罰款。不過據車主郭女某稱，字是她妹妹上高速前貼的，目前已在服務區撕下，同時也認識到了自己的錯誤，願意接受處罰。