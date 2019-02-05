20歲正妹裸貸千元還不出！　金主拿4裸照嗆聲「兩句話」...倒賠15萬

▲有些缺錢用的人會以裸貸方式，作為借款擔保。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自網路）



突發中心／新北報導

新北市一名鍾姓男子見20多歲的王姓女子急用錢，居然提議要對方以裸照當作借款擔保，沒想到事後王女沒有依約還款，還傳訊「會幫你上馬賽克，不知道會不會被認出來」等語嗆聲要公布照片。新北地院審理後，認為鍾男言語足以讓人心生畏懼，依恐嚇罪判他拘役20日，如易科罰金2萬元，全案可上訴。

判決書指出，鍾姓男子與王女是朋友關係，雙方協議4張裸照作為千元借款的擔保，也就是俗稱的「裸貸」，後來2人因為債務還款問題發生爭執，沒想到鍾男居然於2017年10月20日以通訊軟體恫稱「我會幫你上薄薄的馬賽克，我不知道你會不會被認出來了」、「我一定會玩死你，你媽的耍我夠久了，不信你試試看」等語，使對方心生恐懼提告。

鍾男則辯稱，王女向他借了數千元，才會要求對方傳送裸照擔保，但事後女方無力還款，因此曾有揚言要散布照片，但其實自己早已刪除，且最後也沒有將裸照散布出去，會做出恐嚇行為只是想要拿回借出的錢罷了。

法官審理後認為，鍾男遇事不思循理性途徑解決，僅因債務糾紛，貿然傳訊息恐嚇，足見法治觀念顯有不足，由於雙方達成15萬和解，因此僅依恐嚇罪判他拘役20日，如易科罰金2萬元，全案可上訴。

據了解，裸貸最早出現在2015年大陸南方地區的校園中，起初稱為校園貸款，一些女學生為了滿足自己的高消費需求找人借款，但是還款能力又很低，所以逾期、賒帳的情況很多，此後一些貸款人認為女生比較愛惜面子，就想到了裸貸這種方式。

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