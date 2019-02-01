書展前買起來！新春挑好書撿便宜　5大閱讀平台最低45折起

▲充實春節、寒假時光，博客來線上國際書展即日起登場。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

9天連假模式即將展開，難得有空閒時間，不妨挑幾本好書幫自己充電一下。即使春節連假，網路書店、電子書城也24小時不打烊，電子書更是即買即享受，而年後將有台北國際書展登場，線上書展也提前展開，5大閱讀平台祭出超值折扣，不用等到實體書展，就能省荷包先買一波。

博客來

2019線上國際書展即日起登場，中文、外文、簡體書以及雜誌、MOOK等超過6萬種商品全面3折起，結帳滿1,000元現折100元之外，今年主推文學小說、心理勵志、童書、語言學習等，特別規劃可直接現折100元的超值套書專區。此外，電子書首次參展，中文電子書數量高達3,500種，電子雜誌也超過1,000種，折扣最低45折起。

樂天Kobo

在農曆年前最後上班日，2/1當天祭出一日精選快閃優惠活動，選購活動頁面上參展電子書籍，輸入折扣碼「KOBOCNY2019」即享5折。2/2～2/11全站則是單筆消費滿千就送樂天超級點數520點。

▲樂天Kobo除祭出春節優惠，另推薦三大類別電子書參考選購。（圖／樂天kobo提供）

Readmoo讀墨

即日起至3/3，全站滿3本（含以上）享75 折，除了有《牠》、《克雷的橋》、《自己的肌膚自己救》、《性感槍手》、《第二波魔球革命》等重磅新書週週上架，期間更搭配多檔限時優惠，包括旅遊、親子教養、文學小說、科普書籍，讓讀者免費領取或以銅板價帶回。mooInk 6吋電子書閱讀器與《克雷的橋》、《偷書賊》、《歐遊情書》、《念念時光真味》一機一書合購優惠，最低4,390元起。以禮券儲值犢幣滿12,000元送 mooInk、滿25,000元送mooInk Plus。

TAAZE讀冊生活

即日起至2/26，2019讀冊新春書展期間，全館單筆消費滿799元送100元台北城市散步折價券，滿1200元則是送120，同時推出「寄上一封未來信，重要的日子永遠有我的祝福！」活動，只要登入會員，即可為自己或至親好友書寫未來信，寄出後 將隨信附上E-Coupon優惠劵。另於2/19以前展開「2019讀冊點光明，猜燈謎送庫胖！」，每日隨機3道燈謎，答對者將於隔日收到購書優惠E-Coupon。

台北市雜誌商業同業公會

號召全國百刊雜誌與數位閱讀平台，2/1～2/28推出「2019線上雜誌生活節 讀雜誌真好」聯合宣傳平台，集結88本紙本雜誌以及全國11大數位訂閱平台內上百本電子雜誌，類別包括流行時尚、商業電腦、藝術綜合、學習親子等，主打上網即可同步獲得與書展現場一樣優惠的雜誌訂購方案。