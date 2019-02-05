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粗魯片曝光！亞裔司機聽不懂臨檢...澳洲警怒推飆罵「滾回中國」

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▲▼澳洲警察臨檢，疑似對亞裔司機說出種族歧視字眼。（圖／翻攝自臉書／Caleb Strik）

▲澳洲警察臨檢，對亞裔司機說出種族歧視字眼。（圖／翻攝自臉書／Caleb Strik）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲雪梨日前發生疑似種族歧視的衝突，一名警察攔下一名亞裔駕駛臨檢時，因為對方聽不懂英文，拒絕酒測，竟然直接大喊「滾回中國去」（go back to China），甚至還對駕駛動粗。畫面被路過的民眾全錄下來PO網，引起網友憤怒。

這起事件發生在雪梨的郊區卡靈福德（Carlingford），兩名新南斯威爾州（New South Wales）的警察在路邊盤查時，攔下一名亞裔駕駛的車輛，警察先是問說「你從哪裡來」，但無法聽清楚駕駛的回答，接下來警察邊搖頭邊喊「滾回中國去」（go back to China），還拿著一個牌子寫著「停下，警察」，詢問對方是否看得懂。由於亞裔駕駛真的不明白發生什麼事情，一行人就在路邊僵持。

這個畫面全被路過的民眾史特瑞克（Caleb Strik）錄了下來，另一段影片中可以看到，他因為看不慣警察的行為，親自走上前對峙，「你們打他，還叫他滾回中國，我全部都錄下來了」，其中一名警察反嗆，「這裡沒你的事情，請你回去，你正在妨礙我」。

▲▼澳洲警察臨檢，疑似對亞裔司機說出種族歧視字眼。（圖／翻攝自臉書／Caleb Strik）

▲亞裔司機打電話求救。（圖／翻攝自臉書／Caleb Strik）

接著史特瑞克又去找一旁的另一名女警，詢問對方「你有看到他們打人，還用了種族歧視的字嗎？」，但女警只回應「這又不關你的事情」，史特瑞克氣得大喊「怎麼可以這樣？你們是警察耶」。史特瑞克事後把這些影片PO在臉書上，引起廣大網友關注，新南斯威爾州警察發言人則表示，目前未接獲正式投訴，但已經在調查這起事件，還未公布警察的身分。

許多網友稱讚史特瑞克見義勇為的舉動，「做的好，對這種警察不該容忍」、「謝謝你站出來說話，這是非常勇敢的行為」、「真的很棒」、「這種行為真的無法接受」、「希望大家可以互相尊重」。

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關鍵字：種族歧視,酒測,臨檢,英文,亞裔,警察,紐澳要聞

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