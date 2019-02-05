柯文哲一開口你就想笑！　認真唱歌結果落拍又破音

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台北市長柯文哲2018年爭取連任成功，在謝票園遊會上一連高唱三首歌曲「笑果十足」，雖然歌聲不是走專業線，但是他略帶「台灣國語」的唱腔，還有落拍唱歌讓人印象深刻。而說到柯文哲唱歌，就不得不提到他在2016年跨年夜「初登板」唱的《憨人》。

柯文哲在2016年跨年夜時為了滿足現場民眾的期待，大方獻唱五月天的金曲《憨人》，沒想到，音樂一下他卻在台上發愣了約30秒，後來覺得有點慌張，轉頭找了旁邊的主持人吳宗憲示意要他幫忙，但是整首歌曲都已經進行了三分之一柯文哲才開始唱，最後還是誠意十足地把歌唱完，獲得全場觀眾的掌聲，也讓人看到就算是智商157的柯文哲，唱歌功力還是需要練習的。

自從跨年夜的獻唱之後，柯文哲出席一些場合時總難免被拱唱歌，而他都會緊張得連忙搖頭拒絕，一直到2018年他在謝票園遊會的舞台上，一連唱三首歌，讓許多粉絲意猶未盡。

柯文哲演唱伍佰的《挪威的森林》，許久未公開唱歌的他，歌聲依然沒變，拿起麥克風架式十足，一開口又是獨具特色的台灣國語腔，而他永遠敗在抓不到進歌的節奏上，一旁的謝和弦眼看狀況不對，馬上跑出來救援，結果柯文哲一開口突然一個大破音讓現場觀眾笑翻，但他仍故作鎮定地繼續表演，繼續唱完張宇的《用心良苦》、翁立友的《堅持》。

柯文哲平時處理市政嚴肅可以說是個十足的工作狂，即便連任成功他的第一句話還是「好了！明天繼續上工」，而他挑選的歌曲似乎也別有用心，反映出他堅持把事情做好的原則。

▲柯文哲謝票園遊會獻唱。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）