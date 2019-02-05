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改裝出雲號只是第一步！　陸專家：需警惕日本的逐步突破

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▲▼出雲級直升機護衛艦,出雲號。（圖／路透社）

▲出雲級直升機護衛艦。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

日本政府於2018年12月18日通過全新「防衛計畫大綱」和下一期的「中期防禦能力發展計劃」，未來5年防衛省花費擬編列27兆日圓（約台幣7兆5000億元），重點用於採購最新型戰機、改造航母和加強反導所需的高價裝備。不過外界的關注都圍繞在一個話題，即「二戰後日本將首次擁有航母」。專家提醒，改裝航母只是日本的第一步，需警惕日本的逐步提破。

共同社報導提到，這是日本連續7年增加防衛預算，2019至2023年度《中期防衛力整備計劃》以謀求加強釣魚台等西南島嶼防衛為由，將引進一系列先進裝備，包括F-35隱形戰鬥機、「全球鷹」無人偵察機、高超音速導彈等；此外，著眼於中國在太平洋的海洋活動，日本防衛省將改裝「出雲號」直升機母艦（日本稱護衛艦），順勢讓其成為航母。

▲出雲號驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲出雲號驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科）

為避免引發外界對「日本擁有航母」的爭議，該艦改裝後依然按照日本習慣將其稱為「多功能護衛艦」，將執行應對大型災害等多樣化任務。日本防衛相岩屋毅日前特意強調，「出雲號」不會常態化搭載戰機，將用於醫療等多種用途，因此仍是在專守防衛的範圍內。

改裝後的「出雲號」級航母戰力究竟有多強？曾登上過「出雲號」參觀的《艦載武器》雜誌主編石宏向《環球時報》記者透露，就航母而言，該艦的容納空間仍相對有限，在扣除必要的轉運空間後，該艦機庫最多能容納6架F-35B戰鬥機，再加上飛行甲板停放的部分戰機，「出雲號」航母最多能搭載約10架F-35B。不過他表示，在這種情況下，該艦無法攜帶直升機，反潛能力將大幅削弱。

大陸航母專家李傑表示，雖然「出雲號」能搭載的F-35B數量不多，但它畢竟屬於第五代隱形戰鬥機，比各國航母的艦載機具備一定程度的優勢。他也稱，尤其是對於缺乏固定翼艦載機的海上自衛隊而言，這種先進戰機將日本艦隊的攻防範圍擴大到數百公里之外，戰力稱得上是有了「質的提升」。

▲F-35B戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲F-35B戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

按兩艘「出雲號」航母搭載20架F-35B戰鬥機計算，日本這次一共訂購了42架F-35B，顯然遠超過於需求。此外，日本還有兩艘噸位稍小、同樣採用航母直通甲板佈局日向級直升機母艦，不過李傑認為，「日向」級的噸位和飛行甲板偏小，缺乏改裝潛力，因此F-35B很可能是為日本後續的更大噸位航母準備的，需警惕日本航母的逐步突破。

石宏及李傑均表示，日本若要讓航母走向遠洋，建造更大、更專業的中型航母是必然，改裝「出雲號」只不過是應急之策；日本自衛隊目前已足以拼湊出完整的航母戰鬥群護航編隊，需要注意日方日後的動向。

出雲號護衛艦是日本海上自衛隊旗下一艘直升機護衛艦，為出雲級的一號艦，也是日本海上自衛隊的第七艘直升機護衛艦，2013年8月6日在日本神奈川縣橫濱市舉行下水典禮，並於2015年3月25日正式服役。這次曝光的文件對於出雲號寫明著「進行改裝」，同時強調認為它並不屬於《憲法》不允許擁有的攻擊型航母。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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