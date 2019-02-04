偷走「觀音菩薩、池王爺」3金牌！前科男得手7萬贓款　除夕前被抓

▲莊男被抓還一臉跩樣。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

高雄一名莊姓男子偷竊機車當作犯案用的代步工具，從上月31日開始犯下至少5起竊案，除了偷走神明的金牌，甚至還持槍恐嚇揹著孫子的阿嬤交出現金及搶奪檳榔攤，前後得手贓款約7萬多元，不過都拿來打電玩輸光。警方表示，訊後將莊男依強盜、竊盜、恐嚇取財罪嫌移送法辦。

警方調查，莊姓男子（40歲，有毒品前科）上月31日偷走機車後，立刻到五甲地區一處私人神壇搶走觀音菩薩、池王爺的金牌共3面，典當後得手7000多元，不過都因為打電動而輸光光；沒想到身上沒錢的他居然於同日下午5時許，看見手無寸鐵的阿嬤帶著孫子，居然上前亮槍恐嚇「錢交出來」，直到其他路人經過才趕緊逃走。

▲莊男訊後被依強盜、竊盜、恐嚇取財罪移送。



隔天莊男故技重施，走進大寮區鳳屏一路上的檳榔攤後，逼迫女店員拿出抽屜裡的錢，再度得手2萬5000多元現金，往鳳山方向逃逸。警方調閱監視器，鎖定莊男行蹤，並在六合夜市附近的電子遊藝場逮到人，當場查獲改造手槍1支。

莊男向員警供稱，以3萬5000元購入手槍，目的是為了要防身。警方查出他至少偷竊3輛機車、置物櫃中的物品，還涉2處神壇的金牌竊案、檳榔攤及恐嚇取財未遂，訊後依強盜、竊盜、恐嚇取財罪嫌將莊男移送法辦。

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