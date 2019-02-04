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照顧中低收入戶學生　彰化寒假「幸福餐券」不間斷

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▲彰化縣政府寒假期間幸福餐券持續進行。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府寒假期間幸福餐券持續進行。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府2019年持續推動國中小免費營養午餐，以實際行動減輕家長的經濟負擔；此外，在沒有上課的寒假期間，為了照顧設籍本縣低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經導師家庭訪視認定的國中小經濟弱勢學生，縣府提供「幸福餐券」，讓經濟弱勢學生在寒假期間也能夠持續享用免費的午餐。

目前幸福餐券是由學校自行選擇合適的辦理方式，除由學校與通路商店簽約，學生憑券取餐，亦可參加縣府所辦理的全縣幸福餐券聯合招標，學生可持餐券到縣內5大超商(7-11、OK超商、全家Family、萊爾富Hi-Life及楓康超市)等據點兌換午餐，提供多元餐食選擇及更便利的領餐環境。

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將由學校志工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府營養午餐及幸福餐券持續進行。

為了讓學生吃得更飽，合作超商加碼送，每張幸福餐券縣府補助50元，7-11最高可兌換至55元；OK最高可兌換至60元；全家最高可兌換至57元鮮食商品或60元便當類；楓康超市最高可兌換至60元；萊爾富選擇組合餐最高可兌換至60元。108年寒假受惠的學生數高達1萬500人，讓經濟弱勢學生於寒假期間不用為午餐煩惱並能持續受到妥善的照顧。

彰化縣政府團隊以創造美好彰化而努力，並朝最有利於彰化縣民的方向做詳盡的規劃，未來將繼續為全體縣民努力打拼，邁向更進步的希望城市。

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關鍵字：幸福餐券,超商,營養午餐

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