豬年開運揭秘！12生肖衝事業「團隊合作」賺錢、搶財大公開





文／時報出版提供



對於千里馬來說，伯樂就是最大的貴人，很多人在職場上載浮載沉，日夜為老闆奮鬥卻得到實質報酬！一般人認為，做人，比會做事重要，這真的是不變的定律嗎？迎接2019豬年，12生肖該如何在職場上如何精益求精，賺飽荷包也能步步高升呢？易經財經專家陶文就在新書《2019豬年開運賺大錢》來揭秘！

【鼠】

「七殺太歲」這個名稱十分驚悚！不過對於事業運勢而言，卻代表「意外收穫」；也就是所謂的「無心插柳柳成蔭」，亦即所謂的「異路功名」，而讓這樣的格局真實呈現是需要條件的。老鼠們未必要花大錢買水晶，卻需要花時間與心思用心學習，唯有多元吸取才能掌握機會。



企業家老鼠更需要嘗試多元化經營，積極創造需求，引領市場才是真正的贏家。一般老鼠請務必正視職場壓力，有句話這麼說：「成功的人懂得熬，失敗的人懂得逃」，學習經營團隊，運用合作的槓桿原理，勇敢接受並轉化壓力，讓「七殺太歲」成為開疆闢地的利器，則這一年的事業可望鬱鬱蔥蔥。

【牛】

「單打獨鬥，不如團隊合作」已經成為市場的共識！對於牛族們而言，更需要有這樣的認知，只因為在己亥豬年的太歲氣運中，牛族們的力量是單薄的，即便機會很多，單打獨鬥之後的成就卻不多，而此種情況用「奔波、勞碌」形容似乎不為過。



合作代替奮鬥，牛族們的能力毋庸置疑，不過如果可以改變策略，則可以輕鬆進駐贏家行列，那就是「借力、使力」。找對夥伴是合作，找對公司是借力，而考取證照更是一種使力……，這一年的開運重點在可以合作的人脈。

【虎】

合作是一種藝術，而企業突破藩籬的最高境界，就是與敵人共舞。就是這樣的流年，己亥豬年太歲星為老虎們提供了一種運籌帷幄的磁場，先決條件是必須學會轉念。



對於朝九晚五的老虎而言，即便沒有創業或轉職的意願與打算，也有必要安排學習的機會。不論是提升本業的專業競爭力或其他專長的進修，都有機會營造未來無可取代的幸福。而考取證照或拿取資格認證更是必要之舉，因為在歲合星照拂下，這一年的考運是理想的。

【兔】

擔任太歲「將星」角色的兔子，事業能量自然是旺盛的。再加上五行屬水的「亥水」太歲，以十分協調的「三合」方式生助卯兔的五行（木），這是一種貴人明顯與資源豐沛的象徵，而就此種吉利現象延伸，發覺這是個團隊合作行動的象徵。



企業兔子務必先壯大自己的團隊結構，而不是急著拓展事業版圖。上班族兔子則有必要選擇制度佳、具有企業文化與遠見的公司，也就是說選擇企業比選擇職位重要多了。不過對於商務事業屬性的兔子而言，這不會是理想的出發年，商務擴大是好事，但整體性的規劃卻是必須，許多時候機會未必真的是機會，貿然行動是需要付出機會成本的。

【龍】

沉得住氣才能成大器。對於龍族們而言，這是個十分貼切的流年事業座右銘。雖然在太歲氣息中，不乏事業的策略與機會，卻也容易出現患得患失的流年。



這個時候謀略成為了重要課題，即便目標明確，同時也充滿勝算，然而計畫依舊不能省略。不論是時間節奏管理，還是未雨綢繆的風險評估，都有必要步步為營地落實。唯有如此，才有機會營造「龍德吉星」所提供的「名利雙收」氣息。事業的出發或轉型要循序漸進，第一步踏穩了，再邁出第二步，接下來就是營造「名氣」了。

【蛇】

雖然是「歲破」之年，不過只要趨吉避凶和風水布局做得好，這一年的事業運勢將依舊是吉利而旺盛的。由於「歲破」能量中存在著「挑戰能量」的衝撞，因此只要給予適當的轉嫁介質，則有機會獲得借力使力的能量凝聚。而這個「適當的轉嫁介質」在開運珮飾上就是「老虎」造型珮飾，在策略運用上則是計畫與宏觀，以及團隊和合作。



換個角度來說，這一年「單打獨鬥，不如團隊合作」，互聯網的概念值得蛇族們借鏡。不論是企業老闆，還是一般蛇人，構築自己的事業凝聚點十分重要。企業的穩健、自我核心價值與目標的設定是同一件事情，而這就是創造興盛的關鍵訣竅。

【馬】

「官祿星」主事的今年，事業運勢有了亨通順遂的基底。這一年有機會求名得名，因此拿取證照將會是最值得執行的旺事業策略。專業領域的馬人，則宜提升專業領域的技能，讓自己處於無法被取代的境界。



想要名利雙收，先提升流年運勢能量，配戴老虎造型珮飾與圖騰，為的是獲得「歲合星」的加持，或者可以配戴「虎眼石」手鍊或珮飾，有助於提升決策或主事者的膽識，高瞻遠矚，洞燭機先。這是個宜以穩步趨堅為主，營造策略的流年，可以更換事業環境，不過必須先確定自己的職場價值是否獲得放大與提升。

【羊】

這是個起風的流年，羊族們宜揚起帆，讓流年的風為你服務，就是所謂的「借力使力」，接下來就是朝向目標航行了。邁出第一步要勇氣，但沒有第一步就沒有接下的第二、第三步。企業羊族們的事業要蛻變不容易，不掌握住機會蛻變，往後的市場競爭會變得更不容易。因此鼓起勇氣，大改變就從小改變開始。



一般羊族們，驗證自己職場能量與價值，最好的策略就是打開可以讓市場找到你的大門，即便不想異動，也有必要確認自己有足夠的本事與條件隨時接受轉變。因此，學習成為了今年職場的另一門重要課題。

【猴】

這是個無限可能的世界，每天都有「新玩意」出現，新點子所創造了新商機，策略對了，新事業出現了。對於猴子而言，這是個充滿機會的流年，許多猴人選擇在這一年進行新事業出發，也有人轉變事業性質或跑道，企業猴人也有機會讓企業以多元的方式轉變，更有人投資自己學習更多的技術，這是個充滿機會的流年。



有機會就該掌握住，先求有再求好，能力是逼出來的，因此給自己挑戰的機會，人生的躍進就是這樣發生的。一般猴人最為理想的開運策略就是學習和拿取證照，投資自己練習第二或第三專長，以及組織團隊，擁有個系統文化嚴謹的團隊，事業生命的長度和寬度都有機會獲得提升。

【雞】

創業星和驛馬星併臨的今年，將會是行動力超強的一年。換言之，在這「動有餘，靜不足」的流年中，事業異動的機率極大。只不過需要提醒的是，還是不宜將所有的雞蛋放在一個籃子裡，只因為「行動力」還是要「執行力」來配合，如此才有機會造就一遍柳樹林，讓每一個行動都可以實實在在地開花結果，而不只是好運氣的寫照。



企業雞族們適宜積極開拓海外市場。其餘雞族們也有必要安排學習機會，提升職場競爭力與執行力。而且現在的人只有一兩把刷子是不夠的。

【狗】

這是個動盪的流年，雖然機會就在眼前，就像滿天金星一般，如果缺乏整體性的計畫與節奏，這些機會也只不過是機會罷了！有道是「正確的選擇，勝過於努力。」因此明確的方向與目標，確實明白自己要做什麼，又清楚為什麼要做，則流年的動盪與無奈感將會消逝。換言之，這不會是個適合積極轉變職場的流年。



企業家有必要重新整理公司營運目標，畫一張企業地圖，描述未來10年的規模。其餘狗族們，則建議考取證照或選擇具有前瞻性的工作和公司。在住家和辦公室西北方擺放玉兔獻瑞擺件，或隨身攜帶玉兔珮飾，讓「太歲將星」加持事業。

【豬】

官貴星明顯的今年，按理說事業運勢也會旺盛，而打拼事業的企圖心與機會也容易呈現。然而可惜的是，由於這顆「官貴星」氣勢不佳，因此如果缺乏策略與計畫，這樣的官貴氣息恐怕只會成為紙上富貴而已。依照「斜槓」的說法，就算努力打拼也可能只在名片上或稱呼上多了幾個斜槓式的虛名罷了。因為「策略不對，努力白費」，那麼到底要怎麼做呢？



從2019己亥太歲的五行氣數角度來說，豬族們需要的是「組織戰」。年輕的豬族們，請卯足勁學習第二或第三專長，並且考取證照。而職場豬族們則請建立團隊，因為這是啟動「借力使力策略」的必須。企業老闆們則務必找到自己企業的核心價值。

精選書摘





★本圖、文經時報出版授權，摘自《2019豬年開運賺大錢》

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