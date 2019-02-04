　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

新北市汐止1月31日下午16時許發生2車碰撞事故，其中一名4歲女童因未坐安全座椅，小小的身軀吸收了大部分的強大撞擊力道，當場舌裂、失去生命徵象，雖然經送往醫院搶救後一度恢復心跳，但目前情況仍不樂觀，幾乎已經腦死；女童母親為此心痛、自責不已，拍下女兒送醫畫面上傳臉書，希望網友能夠一起集氣，讓女兒能夠醒來。

▲快訊／汐止防災公園旁2車相撞，4歲女童無呼吸心跳搶救中。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲車禍發生後胡女座車安全氣囊爆開，女童胸腔受到重創，現仍命危搶救中。（圖／記者柳名耕翻攝）

警方調查，胡姓女駕駛（33歲）當天開著白色自小客車，副駕駛座上還坐著年僅4歲的女兒，未依規定坐在安全座椅上、身上也未繫安全帶；當胡女駕車行經汐止仁愛路、新台五路口防災公園時，因視線死角與陳姓駕駛（55歲）猛力碰撞，強大的撞擊力道導致胡女座車安全氣囊爆開，年幼的女童來不及反應，不但吸收了大部分撞擊力道，還遭氣囊衝撞胸口，當下已無生命徵象。

而在車禍中僅受到輕傷的胡女，1日晚間在臉書PO出愛女就醫的畫面，難過地表示女兒傷勢嚴重，胸腔、臉部受到重創，舌頭也有裂開痕跡，雖然送醫後恢復心跳，但昏迷指數仍是只有三，現在還在與死神搏鬥，雖然急診時醫師打了一計強心針將女兒勉強救回，但卻宣告她已經幾乎是「腦死狀態」。

「都是因為我一時疏忽，沒讓她坐安全座椅……！」這起車禍害得寶貝女兒命危，胡女心中自責不已，但仍希望網友可以一起集氣，盼著奇蹟能夠發生，女兒能睜開雙眼醒來，回到她以前健康、活潑的樣子。

事實上依據《道路交通管理處罰條例》規定，4歲以下、未滿18公斤的孩童，要坐安全座椅，否則將依法開單，可以開出1500至3000元罰款。此外，按照交通法規，2歲的幼童安全座椅應該要使用座椅式，並且面向前方的固定在後座；而體重超過18公斤的孩童，則可獨自坐在後座，但仍需繫上安全帶。

▼4歲女童當時坐在駕駛座，胡女並未依規定使用兒童安全座椅。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲快訊／汐止防災公園旁2車相撞，4歲女童無呼吸心跳搶救中。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲快訊／汐止防災公園旁2車相撞，4歲女童無呼吸心跳搶救中。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲快訊／汐止防災公園旁2車相撞，4歲女童無呼吸心跳搶救中。（圖／記者柳名耕翻攝）

ET快訊
除夕到女友家拜年…他包3600被酸「喝喜酒？」　女友怒：用心
小年夜拜天公！「一年最後盛典」台中大甲+北部人　半夜大動員
發財機會延到除夕！大樂透「1億頭獎」槓龜　紅包開27組

關鍵字：汐止,4歲,女童,安全座椅,車禍,腦死

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

史上最強「費洛蒙香水」竟拿她當一頁式廣告　李婉鈺怒報案

快訊／國道一號「民雄路段」00：20追撞事故！　現場只剩「內線道」可行

台南新營傳一氧化碳中毒　4人送醫1昏迷

情傷女攜遺書徘徊4樓「單腳跨欄杆」　跆拳高手警「2秒衝刺」救下

前車詭蛇行！憲兵特勤退役一秒火大…開賓士「霸氣斜插」擒拿　酒駕男嚇崩

工作不穩定「年關難過」　中年男呆坐橋上：送醫沒用啦

常與20年外配妻吵翻！桃園男超鬱卒廚房上吊　警衝到場勸剪布條

中風後連租屋處也沒了…同事開心吃尾牙　廚師默默拿刀刺進自己的心臟

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

跛腳老翁電動車沒電...無助站路旁 警追上霸氣扛車！暖心護送他回家

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

2度偷拍自由女神「凌空的秘密」！ 噁男跨圍欄窺裙底...拍完秀給男童看

高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

史上最強「費洛蒙香水」竟拿她當一頁式廣告　李婉鈺怒報案

快訊／國道一號「民雄路段」00：20追撞事故！　現場只剩「內線道」可行

台南新營傳一氧化碳中毒　4人送醫1昏迷

情傷女攜遺書徘徊4樓「單腳跨欄杆」　跆拳高手警「2秒衝刺」救下

前車詭蛇行！憲兵特勤退役一秒火大…開賓士「霸氣斜插」擒拿　酒駕男嚇崩

工作不穩定「年關難過」　中年男呆坐橋上：送醫沒用啦

常與20年外配妻吵翻！桃園男超鬱卒廚房上吊　警衝到場勸剪布條

中風後連租屋處也沒了…同事開心吃尾牙　廚師默默拿刀刺進自己的心臟

專訪／從高中司令台唱到高雄巨蛋！八三夭自比「沙漠的花」

高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

高雄人注意了！　這些鐵路天橋月底就要開拆

別再曖昧了！　這4首歌聽完「直接戀愛」❤

小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔

2億出售豌豆莢被諷賤賣　王俊煜再創輕芒雜誌成功堵住酸民嘴

除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北台灣有感急冷轉雨

華航機師醞釀春節罷工　深夜再發聲明「不存在與何煖軒會談的空間」

專訪／AV女優吉川愛美曖昧兩年　「驗貨」當天才發現男友超雷

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

社會熱門新聞

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男..

國道6秒追撞風火輪！9月孕妻哭..

一碗麵5兄妹長大了　2019年..

快訊／國道一號「民雄路段」00..

「比基尼登山客」南投獨攀墜20..

裸女逛街　她說：游泳衣服就不見

中風男尾牙缺席　胸口插刀陳屍住..

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡..

刮刮樂搶匪曾中百萬　一夜全輸光

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱..

車禍沒坐安全椅！4歲女童幾乎腦..

中風後連租屋處也沒了…廚師拿刀..

台南新營傳一氧化碳中毒　1女昏..

爸爸衝到7樓要往下跳　兒子脫褲..

更多熱門

相關新聞

快訊／國道一號「民雄路段」00：20追撞事故！

「國道1號」（民雄路段）00:20北上259K外側發生一起自小追撞事故，據了解，目前車道封閉等待處理中，現場只剩「內線車道」通行，車流速度變慢，詳細事故情況尚待進一步了解。

國道6秒追撞風火輪！9月孕妻哭喊

台旅行團上海車禍1死9傷　蔡英文不捨

台旅行團上海重大車禍　觀光局公布死傷名單

騎士撞違規小客車　稱：不熟號誌

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

命理專家教大家超簡單旺財術！

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

這些韓偶像「真的都整型過」　動刀部位公開

初代「黑Girl」有誰？只有她不在演藝圈

阿滴「寵妹行為全記錄」！

小年夜拜天公　台中+北部人半夜動員

深夜「神將」散步嚇到女駕駛結巴

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

更多

最夯影音

更多

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面