車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

社會中心／綜合報導

新北市汐止1月31日下午16時許發生2車碰撞事故，其中一名4歲女童因未坐安全座椅，小小的身軀吸收了大部分的強大撞擊力道，當場舌裂、失去生命徵象，雖然經送往醫院搶救後一度恢復心跳，但目前情況仍不樂觀，幾乎已經腦死；女童母親為此心痛、自責不已，拍下女兒送醫畫面上傳臉書，希望網友能夠一起集氣，讓女兒能夠醒來。

▲車禍發生後胡女座車安全氣囊爆開，女童胸腔受到重創，現仍命危搶救中。（圖／記者柳名耕翻攝）

警方調查，胡姓女駕駛（33歲）當天開著白色自小客車，副駕駛座上還坐著年僅4歲的女兒，未依規定坐在安全座椅上、身上也未繫安全帶；當胡女駕車行經汐止仁愛路、新台五路口防災公園時，因視線死角與陳姓駕駛（55歲）猛力碰撞，強大的撞擊力道導致胡女座車安全氣囊爆開，年幼的女童來不及反應，不但吸收了大部分撞擊力道，還遭氣囊衝撞胸口，當下已無生命徵象。

而在車禍中僅受到輕傷的胡女，1日晚間在臉書PO出愛女就醫的畫面，難過地表示女兒傷勢嚴重，胸腔、臉部受到重創，舌頭也有裂開痕跡，雖然送醫後恢復心跳，但昏迷指數仍是只有三，現在還在與死神搏鬥，雖然急診時醫師打了一計強心針將女兒勉強救回，但卻宣告她已經幾乎是「腦死狀態」。

「都是因為我一時疏忽，沒讓她坐安全座椅……！」這起車禍害得寶貝女兒命危，胡女心中自責不已，但仍希望網友可以一起集氣，盼著奇蹟能夠發生，女兒能睜開雙眼醒來，回到她以前健康、活潑的樣子。

事實上依據《道路交通管理處罰條例》規定，4歲以下、未滿18公斤的孩童，要坐安全座椅，否則將依法開單，可以開出1500至3000元罰款。此外，按照交通法規，2歲的幼童安全座椅應該要使用座椅式，並且面向前方的固定在後座；而體重超過18公斤的孩童，則可獨自坐在後座，但仍需繫上安全帶。

▼4歲女童當時坐在駕駛座，胡女並未依規定使用兒童安全座椅。（圖／記者柳名耕翻攝）