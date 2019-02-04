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男兒身示愛遭拒！他打激素成「跨性別女性」　成功跟網友墜愛河

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▲▼ （圖／翻攝自太陽報）

▲艾琳跟男友。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

22歲的美國跨性別男子艾琳（Erin Anderson）先前透過臉書，發現一名心儀的男子，雖然當時他主動出擊，不過卻被委婉的拒絕了；隨後他決定將自己變成一個「真正的女人」，利用施打激素代替隆胸手術，以「跨性別」的身份再次出現在大眾眼前，而這次他選擇再為自己勇敢一次，下定決心邀約曾拒絕過他的那名男子，不僅僅順利成功還成為了一對恩愛的情侶。

艾琳從3歲開始，就發現自己的與眾不同，雖然擁有一副男兒身，但內心卻是一名小女生，當時他會拿著媽媽的化妝品，把自己畫成女生的樣子，他也因此在求學過程中遭受許多霸凌事件，他一直壓抑自己到18歲，才決定正視內心，開始一步一步走上變成真正女人的路。

艾琳先前以本名亞倫，第一次透過臉書認識28歲的諾里斯（Jared Norris），不過卻在示好的過程當中遭到拒絕，隨後他花了2年的時間，以激素治療法代替動刀隆乳，變的更像女人了！同時他也發現，諾里斯開始在Instagram上關注他，還會對他的照片按愛心，讓他覺得自己好像有機會。

於是艾琳決定在為自己勇敢一次，以「跨性別女性」的身分發訊息給諾里斯，並在隔天自己生日時，邀約心上人一起出去玩；就這樣，兩人度過美好的一周之後，就決定交往一直到現在。

艾琳說，在與諾里斯約會前，很多他身邊的人或是不認識的人們，會在意把他「跨性別」這件事告訴其家人或朋友，但諾里斯卻不這樣想；兩人交往過後，男方毫不避諱的把這件事告訴家人，而且一點也不介意別人的眼光。

2人到現在已經交往兩年了，一開始公開的時後竟然還曾收過死亡威脅，不過他們堅持到了現在。在透過施打激素長出胸部後，艾琳還希望之後可以接受真正的變性手術，變成名副其實的女生。

諾里斯則稱，不管艾琳有沒有動變性手術都會一樣愛他，雖然女友想要變得更好看，不過在他眼中，艾琳已經足夠漂亮了；他也很開心，女友可以不用畏懼旁人眼光做自己，他喜歡這樣的事實。

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關鍵字：跨性別女人,變性手術,情侶

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