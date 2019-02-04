一打二媽媽必備品！解鎖「好市多巨熊」真實用法

▲好市多大熊變保母XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）先前曾推出一隻超級大熊，吸引民眾搶購，不過有部分的消費者將玩偶帶回家後，卻不知道該擺哪裡、到底有什麼用處等。一名媽媽在臉書上指出，這隻玩具熊其實是「一打二媽媽」的必備品，「尤其是要去大便時！」

這名媽媽在《爆廢公社》分享一張照片，其中一個孩子趴在熊肚上，嘴巴微張，看起來睡得很好，另一個則靠在熊身上淡定摸鼻子，「各位媽媽們快去買一隻，真心覺得好用」。不少媽媽級網友看完都被生火，「好用欸...」、「我以前怎麼那麼呆呢？沒有買這個熊」、「原來是這樣用，長知識了」、「其實是爸爸躲裡面啦」、「熊熊看起來很像累壞呼呼大睡的樣子」。

▲看他們躺的多「宿西」。（圖／翻攝自爆廢公社）

可是也有很多網友表示，「這會掉下來吧」、「小心窒息的可能」、「過敏媽覺得這個hen恐怖...根本是大型吸塵器...孩子如果被誘發過敏就很慘了」、「鼻子直接癢起來」、「這我不行，滿滿的過敏源，先去哈秋」、「巨型塵蟎養殖場」。

面對網友勸娃娃容易累積塵蟎以及引發過敏，應該避免小孩過多接觸，原PO表示，有蓋紗布巾，配有除濕機、塵蟎吸塵器等，熊熊旁邊有塞孕婦枕、爸爸也在旁邊，「不喜歡滑過就好，我又沒有強迫你買熊」、「一打二媽媽快死了有人知道嗎」、「自己的小孩自己顧」。

▲原PO回應塵蟎問題。（圖／翻攝自爆廢公社）