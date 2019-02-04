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這些字必須消失！2018年最討厭單字排行榜　川普狂中標

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普名言也上榜。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

你是試圖在社交媒體中打造影響地位的意見領袖嗎？那麼有幾個單字2019年就千萬別再用了！位在美國密西根州的蘇必利爾湖州立大學（Lake Superior State University）連續第44年公布年整理出過度使用、誤用，或是根本毫無用處，應該從英文字典刪除的「最討厭字彙年度排行榜」。

發言人希比利（John Shibley）指出，活動網站與臉書粉專共有超過3000名網友投票。結果顯示「絕無勾結」與「勾結」(collusion)、「操舵室」(wheelhouse)與「在書裡」(in the books)為得票數最高的4個單字，另外還有「使我理解」(wrap my head around)、「抓牢」(grapple)、「大眾觀感」(optics)、「避開」(eschew)、「主事者」(thought leader)。

2018年美國總統川普在媒體上依舊非常活躍，與他相關的新聞佔據新聞極大版面，因此跟政治有關的入選單字包含「我們時代中最重要的一場選舉」(Most important election of our time)，以及包括「美國總統」( President of the United States，POTUS)、「美國第一夫人」(FLOTUS)、「美國最高法院」（SCOTUS）在內等含有OTUS的縮寫。

希比利也表示，以上數據不代表任何政治立場，公佈名單只是遵循有趣的傳統。

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關鍵字：單字,排行榜

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