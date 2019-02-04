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環球小姐變身神力女超人　許淑華逆天長腿拍個人月曆

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政治中心／綜合報導

國民黨立委許淑華先前對民進黨立委邱議瑩呼巴掌，被支持者封為「神力女超人」。2018九合一選舉中，許淑華多次擔任準高雄市長韓國瑜造勢活動的主持人，選前之夜還打扮成神力女超人主持活動，一雙逆天長腿讓網友暴動，2019年她還推出個人月曆。

許淑華2017年在立法院處理《前瞻基礎建設特別條例》首期預算案時，對邱議瑩呼巴掌，引來支持者高喊「神力女超人」，甚至紅到國外媒體《每日郵報》、《每日電報訊》、《時代雜誌》、美國CNN電視網版面。許淑華先前穿著女超人裝出席韓國瑜選前之夜，大喊「翻轉高雄」，引起大家熱烈狂歡，尤其她的120cm辣腿也十分吸引人注意。

▲▼國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，立委許淑華穿女超人裝出場。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜選前之夜，立委許淑華穿女超人裝出場。（圖／記者林敬旻攝）

42歲的許淑華，在21歲時，曾獲環球小姐選美第4名，之後從政也十分順利，先後當選南投縣議員、南投市長、區域立委與國民黨中常委；許淑華在高雄市長選舉中表現亮眼，一度傳出會被拉進韓國瑜的小內閣，但許淑華最後決定留在南投繼續為民服務。

準高雄市長就職典禮25日將在愛河旁舉行，準新聞局長王淺秋證實，當天就職典禮的主持人將由許淑華繼續擔任，也算是圓了支持神力女超人的韓粉們心願。

▲▼許淑華將出月曆。（圖／許淑華提供）

▲許淑華推出個人月曆。（圖／翻攝自許淑華臉書）

身材姣好、擁有一雙120公分逆天長腿的許淑華在1月底推出2019年個人月曆，她表示，明年即將進行立委選舉，她本來只是去拍攝宣傳照，後來有朋友建議她可以自製月曆送給親朋好友跟支持者，沒想到會得到廣大的青睞和迴響，她決定接受許多臉友的建議。

許淑華指出，最近虐童事件層出不窮，很多收留弱勢兒少的單位默默付出但不被大眾關注，南投仁愛之家的附設育幼院目前有將近60位弱勢孩童，若是以最低金額1人50元計算餐費，每年所需的餐費就超過3百多萬，更不論現在人工與食材的成本不斷調漲；經過與南投仁愛之家討論，她把月曆交給仁愛之家，願意為孩童奉獻的朋友，將能獲得月曆。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「人美心也美」、「這樣子的結合很好」、「建議淑華妹發揮天使心，設定南投仁愛之家的額度，如果多出的部份是否能嘉惠台灣其他需要幫助的朋友？」、「被政治羈絆的一個世界超模」、「謝謝美女立委、台灣有妳真好！」

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關鍵字：神力女超人,許淑華

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