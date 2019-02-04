北漂打拚壓力大！兒一回台中老家　節儉母秒買「17袋蔬果」塞爆…他淚崩

▲這17袋、2大箱不僅是蔬果，更是媽媽對兒子的愛心。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「媽媽平常省吃儉用，買給我們都很甘花（台語：捨得花錢）。」一名男網友每次放假回台中老家家探望媽媽與乾媽，回程後車箱絕對會被塞爆，滿滿的蔬菜水果多到提到手痠，他又幸福又無奈說，「這都是我媽的愛我一定吃完，但......冰箱真的不夠大啊！」

從男網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，地上全被蔬菜、水果、泡麵、一大袋的米佔據，整整17袋、2箱超級大陣仗，多到排排站至少有1公尺長，儼然已成了「行走的大冰箱」，應有盡有完全不怕孩子餓到。

原PO在貼文上透露，媽媽與乾媽都覺得他與妻子養小孩壓力大，每次都會幫忙補貼，也都會準備一些菜給他帶回去，「有媽的孩子像個寶，每次放假回去後，大約有兩星期不用買菜了，明明冰箱平常很夠用，但一回家就會有冰箱太小的錯覺。」

▲過年了，快回家跟看看家人吧！他們很想你的。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

不過兒子在北部家中的冰箱並沒有很大，所以有些菜根本放不進冰箱中，他每次放假回老家時，都會特地和媽媽說「冰箱冰不下」，只是每次回家還是大陣仗。兒子笑說，還好家裡有5口子可以幫忙吃掉，「而且一定都要吃完，因為這些是我媽的愛啊。」

雖然媽媽每次都知道說「知道了冰箱不大」，但做為母親的她仍擔心孩子的經濟狀況，免不了就多準備了蔬菜等糧食補給，結果一買就是17袋。兒子透露，「媽媽平常省吃儉用，買給我們都很甘花，我每次回北部的路上都好想哭，因為感受到她們的愛與擔心。」

►【有一種餓，叫媽媽覺得你餓】塞滿4冰箱！兒回家摟緊77歲老母 後車廂秒被「10大袋蔬菜」擠爆

▲爸媽辛苦拉拔你長大，長大了也別忘了多孝順他們。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）



媽媽的愛心，讓網友紛紛留言說，「住外面真的要大冰箱XD逢年過節回的比來的多」、「我爸有養雞、種香蕉還有其他的，我每次也是拿很多」、「我每次回家，媽媽都拿很多已經煮熟，還幫你分裝好的菜、肉、湯，甚至還有水果、飲料、整包的米，還有我愛吃的小點心」、「每次回娘家，媽媽就怕你不拿，不然再多也給你」、「還有阿嬤也是會狂塞東西讓妳帶回家」、「每次回娘家婆家前，都要先清空家裡的冰箱...才敢回去～」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」