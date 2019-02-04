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好氣象走春指南：高雄6大景點　首推棧貳庫KW2、集盒Kubic

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▲▼棧貳庫KW2的純白旋轉木馬 。（圖／高雄港區土地開發公司提供）

▲棧貳庫KW2的純白旋轉木馬 。（圖／高雄港區土地開發公司提供）

生活中心／綜合報導

港都高雄的景點相當多，愛河因其整治過後已成為家喻戶曉的景點，但還有很多地方可以玩！這份「好氣象走春指南」介紹高雄6個特選景點，如棧貳庫KW2及杉林葵花田迷宮等，提供豬年新春更多的「走春好去處」。

1.棧貳庫KW2

非常適合文青拍照、情侶約會、家人遊樂的棧貳庫，位於高雄港2號碼頭，佔地1,700 坪，是全台最大活化老倉庫。匯集35家各具特色的在地職人文創與餐飲品牌進駐，倉庫內規劃文創主題大牆，展示台灣在地商品與藝術創作。修建後的棧貳庫擁有「全視角港灣景緻」，是觀賞夕陽的絕佳地點，棧貳旗津航線也於2018年7月13開航，提供民眾搭乘。場域內最有名的非「純白旋轉木馬」莫屬，是熱門的IG打卡景點，大人票只要60元、親子票（1大1小）90元、愛心票30元。棧貳庫周邊也舉辦非常適合旅遊玩樂的活動。在2019年3月17日前去到高雄港七號碼頭，還可以在第二代「Art-Zoo 藝術動物園」氣墊樂園遊玩。

交通資訊：捷運西子灣2號出口、輕軌哈瑪星站及輕軌駁二蓬萊站，步行約7分鐘。

►►棧貳庫KW2臉書專頁

▲棧貳庫 。（圖／高雄港區土地開發公司提供）

▲棧貳庫 。（圖／高雄港區土地開發公司提供）

▲棧貳庫 。（圖／高雄港區土地開發公司提供）

▲棧貳庫的純白旋轉木馬、室內環境與戶外夜景。（圖／高雄港區土地開發公司提供）

2.宏南新村

宏南新村號稱高雄「最美廢墟」外拍景點，為日治時期軍官宿舍，後來轉為中油員工宿舍，員工搬離後，這裡便成為無人居住的廢墟。現在全台保存完好的早期日式建築並不多見，光是宏南新村就保留了數十棟日本宿舍，許多外觀漆上鮮明宜人的色彩。

交通資訊：高雄市楠梓區宏毅一路，白天開放，免門票。捷運世運站2號出口步行約5分鐘、捷運油廠國小(中山大學附中)站1號出口步行約8分鐘。

3.集盒．Kubic

貨櫃屋餐廳與市集近年來風靡全台，集盒．Kubic也是其中之一，低彩度溫和又繽紛的建築色調相當吸引人，市集裡販售許多文創商品，園區內不定期舉辦富有生活知識與美感提升的展覽和活動。

交通資訊：高雄市前鎮區復興三路5號，輕軌軟體園區站步行約2分鐘；捷運獅甲站4號出口約5分鐘。

►►集盒．Kubic臉書專頁

▲▼集盒空拍圖。（圖／李易暹攝影工作室提供）

▲集盒空拍圖。（圖／李易暹攝影工作室提供）

▲▼「高雄水水」水霧地景 。（圖／一起設計-辜達齊設計師提供）

▲「高雄水水」水霧地景。（圖／一起設計-辜達齊設計師提供）

4.小崗山雲仙境悠然部落

坐落岡山阿公店水庫附近山上的小崗山雲仙境悠然部落位，環境寬敞，有遼闊視野，白天能看見阿公店水庫，晚上則可觀賞高雄夜景。區內不限制時間，入場門票200元，可兌換泡茶茶壺或飲品咖啡。

交通資訊：高雄市岡山區三和里山隙路10巷32-5號。

►►小崗山雲仙境悠然部落臉書專頁

▲▼雲仙境悠然部落 。（圖／翻攝自小崗山雲仙境悠然部落臉書專頁）

▲園區座落的位置能俯瞰城市。（圖／翻攝自小崗山雲仙境悠然部落臉書專頁）

5.高雄海洋文化及流行音樂中心

鄰近高雄光榮碼頭與真愛碼頭的海洋文化及流行音樂中心，占地約11.89公頃，有戶外表演場地、室內大型表演場館，及6間小型展覽空間、流行音樂展示館、海洋文化展覽中心、渡輪碼頭、親水公園、腳踏車道和文創市集。建築造型洗鍊，環境寬敞，又因位於海港邊，很適合走春遊玩。

交通資訊：高雄市苓雅區海邊路，輕軌光榮碼頭站步行約1分鐘。

▲▼高雄海洋文化及流行音樂中心。（圖／翻攝自flickr／Jerry Liu）

▲高雄海洋文化及流行音樂中心。（圖／翻攝自flickr／Jerry Liu）

6.杉林葵花田迷宮

高雄市山林區公所打造的「全國最大向日葵花海迷宮」，有3公頃之多，加上「月光花田」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」、「新庄幸福花田」4大花區，總共25公頃，滿滿的花海。向日葵花海迷宮將於2019年1月27日開園，2月4日至10日有新春市集。

交通資訊：高雄杉林區高181線道旁。

►►葵花迎賓滿杉林（高雄市杉林區公所）臉書專頁

▲▼杉林葵花田迷宮 。（圖／取自葵花迎賓滿杉林（高雄市杉林區公所）臉書專頁）

▲杉林葵花田迷宮。（圖／取自葵花迎賓滿杉林（高雄市杉林區公所）臉書專頁）

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