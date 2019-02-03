　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

中風後連租屋處也沒了…同事開心吃尾牙　廚師默默拿刀刺進自己的心臟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼案發現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名廚師日前因中風導致右手無法出力，讓他深受打擊，在一間義大利麵店擔任「調醬」的工作，直到本月2日的上午，房東又告知，該房屬於違建，無法提供出租，因此要他打包走人，令廚師覺得生無可戀。隔天尾牙，同事沒看到人，請房東到租屋處察看才發現他將刀刺進心臟，躺在血泊中慘死。

警方調查，王姓男子在義大利麵店工作，雖然薪水不多，但賺的錢還夠租房，勉強撐著，但因為中風，工作內容受到限制，主要是調醬汁。後來又被房東告知，該租屋處因城鄉局表示屬於違建，無法繼續供他居住，令王男覺得，為何那麼不順，一個人生活辛苦又乏味，中風後行動又不便，到底活著還有甚麼意義？決定拿起水果刀了結自己的生命。

尾牙當天，同事開心慶祝，發現王男始終沒現身，因此打電話請房東幫忙查看，待房東開門後，才發現王男左胸口插著刀，躺在全是血的床上，早已沒有呼吸心跳。

警方表示，死者平整臥躺在床，肢體無扭曲情形，現場無打鬥痕跡，經調閱監視器，發現無人進入套房，已排除外力介入。研判死者因久病厭世，且無處居住導致情緒低落，一時想不開才持刀輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
除夕到女友家拜年…他包3600被酸「喝喜酒？」　女友怒：用心
小年夜拜天公！「一年最後盛典」台中大甲+北部人　半夜大動員
發財機會延到除夕！大樂透「1億頭獎」槓龜　紅包開27組

關鍵字：廚師,義大利麵,中風,房東,尾牙,水果刀

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「小雨衣」做古早味冰棒　網紅試做直呼：好吃！

85歲色翁賣房驚見G奶女房仲　竟襲胸還嗆：摸一下又不會怎樣！

百萬二獎得主淪劫匪！狂敲門「一定要買」　丟假鈔搶162張刮刮樂

奪24命北市最猛凶宅冒詭煙　警消衝地下室鬼門關前搶人揭真相

分屍7塊滅證畫面曝！陽光男伴屍10小時　買清潔劑「3+1」狂洗浴室

惡狼強拉18歲嫩妹到摩鐵性侵　脖子上狂「種草莓」還嫌：妳XX太臭

工作不穩定「年關難過」　中年男呆坐橋上：送醫沒用啦

常與20年外配妻吵翻！桃園男超鬱卒廚房上吊　警衝到場勸剪布條

中風後連租屋處也沒了…同事開心吃尾牙　廚師默默拿刀刺進自己的心臟

台中爸「喪子悲鳴」！侯友宜不捨　親臨分局視察酒駕取締

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

工作不穩定「年關難過」　中年男呆坐橋上：送醫沒用啦

常與20年外配妻吵翻！桃園男超鬱卒廚房上吊　警衝到場勸剪布條

中風後連租屋處也沒了…同事開心吃尾牙　廚師默默拿刀刺進自己的心臟

台中爸「喪子悲鳴」！侯友宜不捨　親臨分局視察酒駕取締

伸援手也為弱勢保留尊嚴！三重暖男專挑深夜贈物資讓遊民都哭了

國道超車「6秒追撞風火輪」！9月孕妻哭喊爸比　他急剎驚：兒差點出生

劫走32萬刮刮樂逃亡400km！搶匪去年刮中二獎百萬　一夜全輸光

所長開心娶名星臉女警　「警車運喜餅」遭投訴

影／百萬得主劫32萬刮刮樂彩變髮躲追查　女警喊：「堵到了」

撿一公斤狗大便可換「獎」　新莊里長苦笑：每天都在接屎

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄

剪髮還送「巨乳撞臉」服務　這家理髮店讓網友暴動：頭髮太長啦！

用錯窮一輩子！2019「最招財錢包顏色」曝　OO色戶頭多好幾個零

毒品圈超ㄎㄧㄤ「獨家消息」！吸完可重振雄風　醫：只會更軟

台北人的遊樂場！12座特色公園免費玩翻天

過年限定！運動甩油也能試手氣　擲骰子贏了讓你免費體驗

掰掰東芝！「抖音」現身紐約時代廣場陪跨年　網：快出來見上帝

《波希米亞狂想曲》雷米馬利克首回應導演性醜聞！認了：我和他之間不愉快

春節到彰化百寶村　有新春百寶箱福袋搶購

社會熱門新聞

一碗麵5兄妹長大了　2019年..

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡..

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱..

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟..

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才..

即／高雄草衙道傳男子墜樓　搶救..

惡狼性侵18歲嫩妹　還嫌：妳X..

裸女逛街　她說：游泳衣服就不見

中風男尾牙缺席　胸口插刀陳屍住..

國道6秒追撞風火輪！9月孕妻哭..

神婆割喉放血作法　幼貓慘死後院

快訊／台中婦墜蓄水池　救起已亡

女子醉後找人攙扶　　自認有詭撂..

未婚妻遭酒駕撞死　他淚揭法庭真..

更多熱門

相關新聞

中風男尾牙缺席　胸口插刀陳屍住處

新北市新莊區小年夜驚傳輕生血案，一名52歲的王姓男子中午無故未到公司尾牙，同事察覺有異遂前往王男住處查看，不料大門一開，赫見王男胸口插著一把水果刀，早已氣絕多時；警方初步調查，現場並無打鬥痕跡，排除外力介入，研判王男應是中風久病厭世，才會在住處尋短。

郭董尾牙狂撒5000萬破歷年紀錄　員工大喊「選總統」

郭台銘熱線川普稱絕不放棄威州投資

鴻海郭台銘稱2019年是最好的一年

鴻海愛心嘉年華會登場　員工尾牙頭獎30萬現金

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

命理專家教大家超簡單旺財術！

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

即／酒駕害死多人　法務部說話了

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面