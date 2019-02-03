中風後連租屋處也沒了…同事開心吃尾牙　廚師默默拿刀刺進自己的心臟

記者陳雕文／新北報導

新北市一名廚師日前因中風導致右手無法出力，讓他深受打擊，在一間義大利麵店擔任「調醬」的工作，直到本月2日的上午，房東又告知，該房屬於違建，無法提供出租，因此要他打包走人，令廚師覺得生無可戀。隔天尾牙，同事沒看到人，請房東到租屋處察看才發現他將刀刺進心臟，躺在血泊中慘死。

警方調查，王姓男子在義大利麵店工作，雖然薪水不多，但賺的錢還夠租房，勉強撐著，但因為中風，工作內容受到限制，主要是調醬汁。後來又被房東告知，該租屋處因城鄉局表示屬於違建，無法繼續供他居住，令王男覺得，為何那麼不順，一個人生活辛苦又乏味，中風後行動又不便，到底活著還有甚麼意義？決定拿起水果刀了結自己的生命。

尾牙當天，同事開心慶祝，發現王男始終沒現身，因此打電話請房東幫忙查看，待房東開門後，才發現王男左胸口插著刀，躺在全是血的床上，早已沒有呼吸心跳。

警方表示，死者平整臥躺在床，肢體無扭曲情形，現場無打鬥痕跡，經調閱監視器，發現無人進入套房，已排除外力介入。研判死者因久病厭世，且無處居住導致情緒低落，一時想不開才持刀輕生。

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