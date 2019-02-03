別撲空！一次看懂台北5花市營業時間：買氣最旺花卉曝光

▲建國花市湧入人潮買花，以下圖片皆同。（圖／記者邱顯燁攝）

記者謝承恩／台北報導

迎接春節，除了買花拜拜，還能帶個花卉盆景添喜氣！這周末台北各地的花市也湧入不少買花人潮，內湖台北花市更是從1/31~2/4五天「24小時不打烊」，建國花市也加碼延長營業至晚間10點，想要買花的民眾也可多把握，並注意花市最新營業時間。

台北花市買氣強強滾，其中民眾最常購買的花卉，如百合（象徵百年好合、百事皆合意）、菊花（象徵花開富貴、吉祥如意）、金桔樹（象徵大吉大利）、蝴蝶蘭（象徵幸福來臨）以及劍蘭，取其像長劍般的模樣，擺放在家中可以化劫擋煞，都是不錯的選擇。

▲過年買氣最夯5款應景花卉。（圖／台北花市提供，記者謝承恩製圖）

建國花市也在周末湧入人潮，挑選年節鮮花與擺設，想趕著買花添喜氣、拜拜的民眾，要特別年節期間台北各地花市的營業時間，可別曝空了！

2019春節花市營業時間

1.建國花市

電話：（02）2702-6493、（02）2325-6995

地址：建國高架橋下橋段-信義路與仁愛路間

●1/26至 2/4 （除夕）連續營業 10 天。

●1/26至 2/3 （日）每日延長營業時間至晚間10:00

●2/4 （除夕）營業至晚間 6:00 止。

●2/16（六）開市。

2.內湖台北花市

地址：台北市內湖區新湖三路28號

A館／切花資料區 B館／盆花區

電話：（02）2790-9729

●1/31起全天24小時不打烊，直至2/4(除夕中午12點)休市。

●2/10（初六）開市。

3.台北聯合花市

地址：台北市北投區承德路七段295號（立賢路上）

電話：（02）2821-1165

●除夕前營業時間8:00~17:30（部分店家到18:00）

●2/4除夕當天只營業中午12點（部分店家休息）

●2/10（初六）開市。

4.台北花卉村（免門票）

地址：台北市士林區延平北路七段18-2號

電話：（02）2810-1969

●2/4（除夕）營業時間09:00-17:00

●2/5（初一）至2/7(初三），營業時間10:00-19:00

●2/8（初四）至2/10(初六），營業時間09:00-21:00

●2/11（初七）恢復園區正常營業時間

5.板橋花市

地址：新北市板橋區民生路與文化路交叉口，捷運新埔站2號出口

電話：（02）2968-6911

●1/26~2/1營業至晚上10:00

●2/2~2/3 營業至晚上12:00

●2/4（除夕）營業至晚上8:00

●2/5~2/10春節休市（自由營業）

●2/17開市