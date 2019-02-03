雄獅旅行團上海「行走被車撞」　海基會：全力協助家屬

▲台灣團在上海徐家匯遭遇車禍。（圖／翻攝自影片）

大陸中心／綜合報導

台灣雄獅旅行團一行人3日在上海人行道上行走時，遭一輛失控轎車衝撞，導致10名旅客受傷，其中1人搶救不治，9人受傷。海基會對此表示，第一時間掌握訊息後，立即啟動聯繫機制，與觀光局和旅行業者聯繫，「將全力協助家屬處理後續相關事宜。」

海基會發言人管安露對此表示，第一時間接獲掌握相關訊息後，立即啟動聯繫機制，與觀光局和旅行業者聯繫，將全力協處，海基會24小時緊急服務專線全年不打烊；海基會高層指示，即使年假期間，仍將全力協助家屬處理後續相關事宜，若家屬或旅客有任何需要，本會都會盡力協助。

▼現場狀況。（翻攝自《力報》）

上海3日早晨9時許發生一起衝撞路人事故，轎車於黃浦區徐家匯路打浦路口失控，衝撞路邊行人，造成10名路人不同程度輕重傷。經送醫救治其中1人搶救無效死亡。據了解，遭到撞擊的為雄獅旅行團遊客，死亡的為一名王姓團員，是台灣籍旅客，現場已無呼吸心跳，經送醫搶救不治。

根據上海市公安局黃浦分局官方微博消息指出，黃浦區徐家匯路打浦路口3日9時28分發生一起交通事故，31歲趙姓男子早晨開車載女友上班，在行經打浦路口時，因操作不當導致衝撞路人，造成10人受傷。

目前1人確定搶救無效死亡、1名團員重度傷害已緊急進行開刀、2名團員中度傷害已入院治療但無生命危險，其餘6名旅客輕傷其實傷者仍在急救中，多數旅客就近送往上海瑞金醫院急救。轎車駕駛趙姓男子已被警方控制，並已排除酒駕毒駕嫌疑，詳細事故原因在進一步調查中。

雄獅旅行表示交通意外事故造成團員傷亡已啟動緊急事故救援機制，已派遣當地主管數名趕赴事故當地及醫院提供必要協助並同步聯繫在台家屬，將協助傷亡旅客家屬前往大陸處理善後。大陸旅遊局及上海台辦均已派員協助並將妥善協助受傷旅客救助及醫療事宜。其餘旅客則繼續原定行程。

▼海基會發言人管安露 。（圖／記者魏有德攝）