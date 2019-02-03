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華聞快遞／北京發佈惠台措施第二批落地條款

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▲▼北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

▲北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

《北京》發佈惠台措施第二批落地條款　為台胞送上新春禮包

北京市台灣辦與相關委辦局將發佈《關於深化京台經濟文化交流合作的若干措施》實施細則10條。北京市台辦2日表示，此次是繼今年1月15日首批發布23條實施細則後的第二批落地條款；10條細則涉及台企經營、台胞工作和生活等多個領域，主要包括台胞參與青年交流、社會公益、社區服務活動、加入專業性社會團體協會、參加北京市事業單位招聘、獲取證券期貨基金行業資格、繳存使用住房公積金，台企參與政府採購、申請文藝基金項目、參與北京國有企業混合所有制改革、台資農業企業享受農業優惠措施等。（中新社）

《海南》2019博鰲亞洲論壇年會設置五大板塊議題

博鰲亞洲論壇2019年年會將於3月26日至3月29日在博鰲舉行，年會主題為「共同命運、共同行動、共同發展」，擬設置五大板塊議題，包括開放型世界經濟板塊，多邊主義、區域合作與全球治理板塊，創新驅動板塊，高質量發展板塊，熱點前沿板塊。年會擬設置50場左右的正式討論，包括開幕大會、分論壇、CEO對話、圓桌會議等。（海南日報）

《北京》中國債券今年4月納入彭博巴克萊債券指數

彭博公司確認將於今年4月起把中國債券納入彭博巴克萊債券指數。匯豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，預計此次指數的納入還將帶來約1500億美元的資金流入。據統計，截至2018年末，中國債券市場存量規模達86兆（人民幣，下同），其中國際投資者持債規模近1.8萬兆，同比增長46%。（新民晚報）

《福建》廈門將打造全國共享經濟發展高地

據《廈門市促進共享經濟健康發展實施方案》顯示，廈門市將突出重點方向和重點領域，盤活存量，優化增量，充分釋放社會潛能，努力打造一批具有全國或區域影響力的共享經濟平台，培育一批特色鮮明、競爭力強的共享經濟企業，形成一批分工明確、協同發展的共享經濟產業鏈。此外，金融共享領域、交通出行領域、知識共享領域、房屋共享領域為四大亮點領域。（廈門日報）

▼大陸共享單車代表ofo。（圖／翻攝自ofo官網）

▲ofo。（圖／翻攝自ofo官網）

《山西》成功掛牌出讓兩宗煤層氣探礦權　成交總價達9.2億人民幣

由山西省自然資源廳掛牌出讓的「榆社–武鄉」、「武鄉東」兩個區塊煤層氣探礦權，於1日結束10天的網上自由報價階段，進入網上限時競價階段。其中「榆社–武鄉」區塊經過52分鐘、174輪報價，最終由山西昔陽豐匯煤業有限公司以6.26億元競得；武鄉東區塊經過2個小時16分鐘、135輪報價，最終由山西省平遙煤化（集團）有限責任公司以2.94億元競得。這標志著山西率先在全國掛牌出讓煤層氣探礦權。（中新社）

《四川》成都新經濟企業增3.1萬家　高新技術產值破兆

2018年成都科學研究與試驗發展經費（R&D）投入增長12%左右，萬人有效發明專利擁有量22件、增長15.8%，高新技術企業超過3000家、產值突破1萬億元(人民幣，下同)。成都加快建設國際門戶樞紐城市，預計全年實現外貿進出口總額4900億元、增長24%。在外商投資方面，成都預計外商直接投資25億美元、增長34.2%，預計利用外資實際到位120.3億美元、增長20%。截至目前，已有285家世界500強企業落戶成都，其中境外企業達198家。（中新社）

《北京》2018飲用水水源地整改任務完成99.9%

生態環境部2日表示，2018年除9個問題因冬季施工難度大或實際工程量大等因素仍在整治外，2018年飲用水水源地整治問題已完成6242個，任務完成率99.9%，有力提升了涉及5.5億居民的飲用水環境安全保障水平。（新京報）

《澳門》制訂法規規範使用國旗、國徽及奏唱國歌場所

據《關於使用國旗、國徽、區旗、區徽及奏唱國歌的具體規定》顯示，除行政長官官邸、政府總部、澳門特區的邊境管制及檢查站、澳門國際機場外，新增立法會、各級法院、檢察院、禮賓府及客運碼頭，必須每日展示或升掛國旗及區旗；納入本地學制正規教育的中小學學校，以及校本部設於澳門的公立和私立高等院校，在進行教育活動的日子應展示或升掛國旗；新增農歷新年假期（農歷正月初一至初三）及國際勞動節須在規定的地點展示或升掛國旗及區旗。（中新社）

▼慶祝澳門回歸升旗儀式。（圖／澳門特別行政區政府網站）

▲▼澳門回歸。（圖／澳門特別行政區政府網站）

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