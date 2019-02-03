還想不到好名字嗎？2019年最受歡迎「復古風」英文名在這

草根影響力新視野／喬依絲編譯

許多古老的男孩英文名字似乎有了令人耳目一新的感覺，如果家有新生兒，不妨從下列名單為寶貝兒子挑選一個好聽又具意義的名字吧。

Abraham(亞伯拉罕) : 這個名字在聖經中有著祝福後代的父親形象，自20世紀70年代以來，受歡迎名次一直在穩定地上升中，目前在前200名之內。

Albert (阿爾伯特) : Albert一直在最受歡迎前500名之內，有著高貴、聰明的含義，歷代著名人士包括諾貝爾獎得主愛因斯坦和史懷哲，以及19世紀維多利亞女王的最愛阿爾伯特親王。

Anton (安東) : 如果家族中有Anthony，可以考慮用這個德國版本來向他致敬。

Arthur (亞瑟) : 這個西元2000年前的凱爾特人名意味著令人敬畏的“熊”，著名的代表人物包括圓桌武士的亞瑟王、劇作家亞瑟米勒和偵探小說“福爾摩斯”作者亞瑟柯南道爾。

Augustus (奧古斯都) : 預計未來幾年這個名列前700名的名字將會大幅上升，而酷愛史學的人可能會喜歡這個名字與著名羅馬皇帝的關係。

Barnaby (巴納比) : 這個源自於Barnabas(巴拿巴)的名字有著“安慰”的含義。

Benedict (班尼迪克) : 這個名字意味著“祝福”，主演英國電視劇《新世紀福爾摩斯》而聲名大噪的英國演員Benedict Cumberbatch正在幫助將這個古老的拉丁文名字變得更為時尚。

Byron (拜倫) : Byron的含義“乳牛的穀倉”雖然不是很高尚，但正在崛起直上，最著名的代表人物就是浪漫主義時代詩人「拜倫勳爵」。

Caleb (迦勒) : 來自於聖經最受歡迎的的經典男孩名字，意味著“對上帝的奉獻”，目前排名前50名。

Edwin (埃德溫) : 這個名字是Edward(愛德華)的延伸版，意味著“富有的朋友”，目前在美國排名前300名。

Elias (埃利亞斯) : Elias是聖經Elijah(以利亞)的希臘變體，Elijah較受歡迎，目前在前10名左右，而Elias則在前100名之外，但Elias在18世紀清教徒中十分受歡迎。

Felix (費利克斯) : 這個拉丁文的名字意味著“幸福”，史上著名的人物為作曲家費利克斯·孟德爾頌。

Gideon (基甸) : 這是舊約聖經著名猶太勇士的名字，非常受到清教徒的喜愛，美國演員Neil Patrick Harris就是為兒子取這個名字。

Gilbert (吉爾伯特) : 這個古老名字才剛重新崛起，在去年已上升了100多名。Gilbert意味著“承諾”，著名的長篇小說《清秀佳人》女主角安妮的真愛就是Gilbert。

Reference : Best Vintage Baby Names for Boys