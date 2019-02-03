「多用網路，少跑馬路」　春節吃喝玩樂這樣做秒變減碳達人

▲環保署表示，年節出遊不管到哪吃喝玩樂，都可以藉此落實「低碳生活」。（圖／資料照片）

記者許展溢／台北報導

全球減碳風潮影響下，除節能減碳外，減少「碳足跡」也成為新興環保指標，所謂的碳足跡就是指在生活中所製造排放的二氧化碳量，傳統習俗認為，農曆年就是要除舊布新，迎接嶄新的一年，環保署表示，民眾年節出遊不管到哪吃喝玩樂，可以藉此落實新低碳生活。

環署建議，吃的方面，民眾能多食用國產米食 、多蔬食少吃肉、食材解凍後再烹煮、少用清潔劑，都可以減少碳足跡，尤其出遊自備環保購物袋及攜帶環保餐具，減少使用一次性的商品。

環署表示，春節各地觀光景點都會湧入許超多人潮，民眾出門可以「多用網路，少跑馬路」，也就是事先規劃行車路線，利用非尖峰時間外出，隨時收聽路況廣播，行車順暢，省時又可節能減碳。 或是車輛限速行駛，時速90公里以上，開越快就越耗油；時速90公里比110公里可省油20%。一輛2,000c.c.的汽車，若是在10秒內時速從0公里加速到60公里，油耗量是加速時間14秒的1.35倍；機車的話是1.4倍。

▲環保署指出，除知名觀光景點，民眾也能選擇到各縣市低碳社區景點走走。（圖／環保署提供）

環署指出，民眾外出旅遊，也可選擇「綠背包」，就是背包裡裝備個人盥洗用具、餐具、水壺，減少使用旅館小包裝一次性用品，這樣一來外出旅遊無論是住在飯店、旅館或民宿，一趟旅行下來，每個人就會減少產生的垃圾和節省資源。

環署表示，除知名觀光景點，民眾也能選擇到各縣市低碳社區景點走走，如苗栗縣通霄鎮南和里飛牛牧場為了讓廢水還能再發揮價值，串連多個水生植物池，不僅作景觀觀賞用，還能用自然的方式，讓植物淨化水中化學物質，或台南市二行社區，有濕地常見的植物紅樹林、彈塗魚、招潮蟹外，還有約30種鳥類、近百種昆蟲等，生態資源相當豐富，想知道更多的低碳社區，可以至低碳永續國家資訊網查詢。