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兩岸年終獎金比一比　大陸民企發錢的不到5成

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▲▼甘肅公司發放台幣5億元年終獎金，現金堆成一整面牆。（圖／翻攝自新華網）

▲甘肅公司發放台幣5億元年終獎金，現金堆成一整面牆。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

每年春節是全球華人大事，不過除舊佈新、置辦年貨都需要不小的花費，因此許多人都期待公司能多發一點「年終獎金」，才不至於得勒緊褲帶過年。《ETtoday新聞雲》將兩岸發放年終獎金的情況拿出來，進行超級比一比，發現雖金額差距不大，但大陸企業的發放率比台灣低上不少。

按照104人資學院去年底發布的調查報告指出，今年台灣有93%的企業會發放年終獎金，平均1.11個月，僅較去年平均1.10個月小幅增加，增幅為5年次低。其中，金融業平均1.83個月最高，半導體業、化工及石化業則為1.5、1.33個月次之。

▲▼全球人壽建議小資族可將紅包及年終獎金分為消費支出、退休帳戶、長照帳戶等3大類，審慎規劃不同時期的預算目標。（圖／全球人壽提供）

▲理財公司建議小資族應將年終獎金分為不同用途，妥善利用。（圖／全球人壽提供）

雖有外界解讀，若按照行政院主計總處公布台灣民眾平均薪資「接近5萬元」來看，1.11個月的年終也不少，但考量年終獎金發放多按照底薪計算，因此台灣民眾實領年終獎金，應在3到4萬元新台幣之間。

大陸方面，求職網站巨頭智聯招聘，也在年前對各省市的「年終獎」（大陸將年終獎金簡稱為年終獎）發放情況進行調查，發現全大陸的平均水準為7100元人民幣，約合3萬2318元新台幣，兩岸差距不大。

▲▼甘肅公司發放台幣5億元年終獎金，現金堆成一整面牆。（圖／翻攝自梨視頻）

▲甘肅公司發放台幣5億元年終獎金，現金堆成一整面牆。（圖／翻攝自梨視頻）

但值得注意的是，智聯招聘也發現，實際上只有不到6成的企業會發放獎金，較去年66%明顯下滑，也比台灣企業93%的發放率低了許多。按類別區分，私營民營企業更只有46.5%會發放，外商合資企業的年終獎金則較為豐厚，有73.1%會選擇發放。

若按地區區分，北京市的平均年終獎金額最高，達到8994元人民幣，合肥也有8634元人民幣，另外烏魯木齊以8450元人民幣的平均值，意外擠進第三名，領先深圳、杭州、上海的8104、7929、7908元人民幣。此外，若按產業區分，大陸則是以互聯網產業領最多。

▼大陸2018白領年終獎金調查。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲大陸2018白領年終獎金調查。（圖／翻攝自新浪新聞）

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關鍵字：年終獎金,兩岸,大陸,平均薪資,所得,台灣,功德台灣

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