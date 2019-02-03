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法軍上將普拉澤：中國東風21D導彈戰鬥力弱　無法擊沉航母

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▲▼解放軍建軍90周年閱兵典禮，東風-21D反艦彈道導彈亮相。（圖／翻攝自央視）

▲2017年7月30日解放軍建軍90周年閱兵典禮上，東風-21D反艦彈道導彈亮相。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍「東風-21D」及「東風-26」反艦彈道導彈在2015年正式公開，引起海內外媒體高度關注及熱議。在大陸官媒明確承認這兩款導彈均具備打擊海上大型艦艇目標的能力後，引起不少質疑聲浪，法國海軍參謀長普拉澤（Christophe Prazuck）認為，解放軍的東風-21D導彈無法擊沉航母，「若真能擊沉的話，中國海軍還為何要發展航空母艦」。

綜合陸媒報導，紀念抗日戰爭勝利70周年大閱兵在2013年9月3日成功舉行，中國展示了令美國相當警戒的「東風-21D」反艦彈道導彈，其射程超過1500公里，具備野外快速裝填，迅速進行第二波次打擊能力。

▲法國海軍參謀長普拉澤（Christophe Prazuck）。（圖／達志影像）

▲法國海軍參謀長普拉澤（Christophe Prazuck）。（圖／達志影像）

《央視》曝光此兩款導彈具備打擊海上大型艦艇目標的能力後，許多原先對反艦彈道導彈持懷疑態度的人士，皆開始重新審視這種劃時代武器所帶來的各種影響。美國海軍也不斷在各種場合，重申反艦彈道導彈對其水面艦艇，特別是航空母艦的威脅，並對海基反導繼續加大投入作為應對。

解放軍反艦彈道導彈至今的發展，引起各國關注，不過仍有人認為反艦導彈屬「華而不實」以及不夠成熟的概念。法國海軍參謀長普拉澤（Christophe Prazuck）在去年7月接受國防委員會關於「未來反艦導彈系統」的質詢時，就對解放軍的「東風-21D」、「東風-26」多型反艦彈道導彈進行了一系列評價。正如許多人所猜測，他當時提出了諸多質疑。

火箭軍在某導彈旅組織新型號導彈武器裝備授裝接裝儀式，分析認為該新裝備正是有「航母殺手」之稱的東風-26彈道導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲火箭軍在某導彈旅組織新型號導彈武器裝備授裝接裝儀式，分析認為該新裝備正是有「航母殺手」之稱的東風-26彈道導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

普拉澤在質詢一開始稱，中國的反艦彈道導彈系統依舊是未成熟，甚至是「未完成的概念」，他並提出了幾個觀點為作為佐證。普拉澤認為，「若反艦彈道導彈真的如中國官方所宣傳所稱可擊沉航空母艦的話，中國海軍還為何要發展航空母艦？」

此外，普拉澤也指出，一般而言彈道導彈是設計用於打擊固定目標的，如果反艦彈道導彈以6馬赫的速度攻擊1000KM之外的目標，當它飛抵目標區域時，時速30節以上的航母已至少航行了數公里之遠。在如此高速度下，沒有末端機動能力且不具備目標識別能力的導彈是不可能擊中目標的。

普拉澤稱，若是導彈想要調整末端彈道，則必須減速到1-2馬赫，這樣一來就和現役的那些飛航式反艦導彈沒有太大的區別，並不會形成多大的威脅。不過這些觀點，聽在軍事迷耳中不但相當困惑，且令人匪夷所思。

報導指出，對於任何新生的實物，抱有普遍質疑的態度並無問題，但許多比較專業的人士，對於「東風-21D」反艦彈道導彈的質疑，更多是以整個體系中最為棘手的對水面艦艇的持續跟踪、定位是如此實現的為切入點，而非反艦彈道導彈本身。普拉澤上將此番說法不僅在邏輯上有誤，且還有諸多悖於與反艦導彈相關的常識，讓人覺得有點「坐井觀天」。

美國防部的中國軍力報告中認為，中國目前有十個裝備東風-21系列導彈的發射旅，其中兩個裝備有「航母殺手」封號的東風-21D型，每個旅有6個發射營，每個發射營有2輛機動式儲運、起豎、發射三用車，一個發射旅可能裝備有96發導彈。東風-21D導彈具備在野戰條件下快速再裝填，數小時內實施第二次打擊的能力，若按照備彈96發計算，每個發射旅將可實施8個波次的攻擊。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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