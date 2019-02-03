老布希「化身超暖筆友」秘密助養菲童10年　他現況曝光：永遠心存感激

▲老布希生前曾默默資助一名菲律賓貧童，並保持通信長達10年。（圖／CFP）

國際中心╱綜合外電報導

美國總統老布希（George H.W. Bush ）去年11月底辭世，但他的暖心事蹟並沒有隨之消逝，根據非營利組織的說法，老布希曾匿名資助當年7歲的菲律賓男童提摩西（Timothy）長達10年，並以假名「G.沃克」與孩子成為相互通信的筆友，關心對方生活近況。如今，現年25歲的提摩西提到，他目前也有了一名3歲大的女兒，「我將永遠心存感激，會盡全力當一個好爸爸，把她拉拔長大。」

援助全球貧童的「國際希望會」（Compassion International）指出，老布希默默資助提摩西的教育費、課外活動費用及部分餐費，隨著匿名贊助計畫的開始，老布希也化名「G.沃克」與提摩西通信。

老布希的第一封信是在2002年1月24日寄出。信中寫道，「親愛的提摩西，我希望成為你的新筆友。我是個老人，已經77歲了，但我很喜歡孩子，雖然我們還沒見過面，但我已經開始喜歡你了。我住在德州，我不時會寫信給你。祝好運。」

▲ 老布希2002年寄出的第一封信。（圖／CFP）

這樁橫跨太平洋的溫馨故事，要從2001年華府一場聖誕音樂會說起。

國際希望會前主席史塔福（Wess Stafford）透露，在那場音樂會中場休息時間，有個詢問觀眾是否有願意助養貧童的環節，當時坐在前排、被保安人員層層包圍的老布希突然舉起手來，並要了一本宣傳冊，而當時的隨扈們則是頓時提高戒備，因為他們不知道冊子裡頭是否夾帶物品，也不曉得內容的真實性。最後，在老布希的堅持之下，保安主管替老布希撥了電話給國際希望會。

「他的最高全人員打電話跟我說，『如果他（老布希）要贊助這個孩子的話，我們必須確保這個孩子不知道贊助人是誰』」，史塔福指出，安全人員主要是在考量提摩西的安危，因為他通信的對象正是總統級人物，不想讓提摩西成為壞人的攻擊目標，「因此，老布希寫給提摩西的信都署名『G.沃克』。」

▲ 老布希寫給提摩西的信，全都署名「G.沃克」。（圖／CFP）

在這段期間內，史塔福一肩扛起信件審查的工作，「在所有贊助者信件當中，老布希寫下的文字是最甜蜜、最鼓舞人心的。但他總是在暗示他的真實身分」。

老布希曾附上寵物「白宮第一犬」的照片，寫道「這是我們的狗，她名叫Sadie，她見過許多名人，她是一隻很棒的狗，她會追著老鼠和花栗鼠跑，跑起來像風一樣快。」

或者，老布希乾脆在信中提起白宮。他曾寫道，「提摩西，你知道白宮嗎？那是美國總統住的地方。聖誕節時我去了白宮一趟，這是我在白宮拿到的小冊子。」

▲▼ 老布希與提摩西成為筆友，向對方提起自身生活的近況。（圖／翻攝自「國際希望會」（Compassion International）官網）

面對未曾見面的慈祥爺爺，提摩西也曾在一封信件中感謝老布希沒有忘了他。提摩西在信中說，「親愛的沃克先生和女士，你們最近好嗎？我希望你們一切都很好。我想要謝謝你們沒有忘了我，你們人真好。上帝對我們真好，他給了我們身體和意志去完成自己想做的事。謝謝你送的書，我很喜歡。」

提摩西始終沒有發現他的贊助人是誰，直到2012年，他年滿17歲從慈善計畫畢業後，國際希望會才告訴他真相。提摩西得知後感到震驚不已，完全沒想到與他通信的人是美國前總統。

這段老布希與提摩西的通信溫暖故事消息傳出後，登上全球各大媒體，而現年25歲的提摩西透過國際希望會提起近年來的生活。

▼ 提摩西如今已結婚2年，育有一名3歲大的女兒 。（圖／翻攝自「國際希望會」（Compassion International）官網）

提摩西提到，他的家境貧困，從小他的母親靠著隻身一人洗衣服拉拔他長大，家裡買不起學校用品、甚至買不起吃的，一路靠著慈善計畫援助長大。現在，他除了正職的工作之外，也兼職當音樂家。

「G.沃克，或者我現在應該說老布希總統，你所寫的信真的非常鼓舞人心…非常感謝你成為我的贊助人」，提摩西提到，如今的他已經結婚2年，育有一名3歲大的女兒，「我將永遠心存感激，會盡全力當一個好爸爸，把她拉拔長大。」

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