馬卡龍6顆400元嫌太甜挨罵浪費　苦主：台式牛粒一包30吃到嘴歪

▲法式馬卡龍造型相當精緻，深受民眾喜愛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

五顏六色的法式馬卡龍價格雖貴，仍深受民眾喜愛，不過，台灣其實也有一種俗稱小西點的「台式馬卡龍」，就有網友在臉書「爆廢公社公開版」PO文詢問，調查大家究竟比較喜歡哪一種口感，「各位會選擇6顆300、400元甜到馬桶會有螞蟻窩的，還是一包30元甜而不膩的？」

翁姓網友提到，台式馬卡龍（牛粒）是不少民眾的童年回憶之一，以前到澳洲打工，朋友從墨爾本買了6顆300、400元台幣的馬卡龍，但只咬了一小口就因為太甜而放棄，還被嫌棄浪費，只好用道地的台灣口音回答，「登企逮丸你來板橋，搵刀撈咖麵包店一包30塊，（回去台灣你來板橋，我家樓下麵包店一包30元），我讓你吃到嘴歪。」

▲台式馬卡龍口感較鬆軟，也有許多死忠的支持者。（圖／記者黃翊婷攝）

有了這次的經驗，翁姓網友也很好奇其他人面對又貴又甜的馬卡龍和甜而不膩的「台式奧利奧（OREO）」，究竟會選擇哪一種。PO文一出果然獲得許多網友回應，支持台式的大多喜歡鬆軟的口感，選擇法式的則認為原PO覺得太甜應該是配錯茶，「要配無糖紅茶之類的才吃得下去啦」、「外國人很少直接吃的」。

有趣的是，就連爆料公社的小編也加入討論，「從小愛吃（台式馬卡龍），鬆鬆軟軟的口感，加上中間夾滿甜滋滋的奶油，一口氣可以吃一整盒呢！而馬卡龍的蛋糕體酥脆，甜死人的滋味瞬間讓我喝光一杯茶，在我心中這兩樣是不一樣的東西，但如果以個人來做選擇，我當然還是選台式，不但因為是從小吃到大的熟悉感，價格上也是甜甜的。」