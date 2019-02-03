　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬卡龍6顆400元嫌太甜挨罵浪費　苦主：台式牛粒一包30吃到嘴歪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲馬卡龍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法式馬卡龍造型相當精緻，深受民眾喜愛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

五顏六色的法式馬卡龍價格雖貴，仍深受民眾喜愛，不過，台灣其實也有一種俗稱小西點的「台式馬卡龍」，就有網友在臉書「爆廢公社公開版」PO文詢問，調查大家究竟比較喜歡哪一種口感，「各位會選擇6顆300、400元甜到馬桶會有螞蟻窩的，還是一包30元甜而不膩的？」

翁姓網友提到，台式馬卡龍（牛粒）是不少民眾的童年回憶之一，以前到澳洲打工，朋友從墨爾本買了6顆300、400元台幣的馬卡龍，但只咬了一小口就因為太甜而放棄，還被嫌棄浪費，只好用道地的台灣口音回答，「登企逮丸你來板橋，搵刀撈咖麵包店一包30塊，（回去台灣你來板橋，我家樓下麵包店一包30元），我讓你吃到嘴歪。」

▲▼台式馬卡龍,小西點,牛粒。（圖／記者黃翊婷攝）

▲台式馬卡龍口感較鬆軟，也有許多死忠的支持者。（圖／記者黃翊婷攝）

有了這次的經驗，翁姓網友也很好奇其他人面對又貴又甜的馬卡龍和甜而不膩的「台式奧利奧（OREO）」，究竟會選擇哪一種。PO文一出果然獲得許多網友回應，支持台式的大多喜歡鬆軟的口感，選擇法式的則認為原PO覺得太甜應該是配錯茶，「要配無糖紅茶之類的才吃得下去啦」、「外國人很少直接吃的」。

有趣的是，就連爆料公社的小編也加入討論，「從小愛吃（台式馬卡龍），鬆鬆軟軟的口感，加上中間夾滿甜滋滋的奶油，一口氣可以吃一整盒呢！而馬卡龍的蛋糕體酥脆，甜死人的滋味瞬間讓我喝光一杯茶，在我心中這兩樣是不一樣的東西，但如果以個人來做選擇，我當然還是選台式，不但因為是從小吃到大的熟悉感，價格上也是甜甜的。」

ET快訊
台彩統計「這星座、血型」財運最旺！容易中億元頭獎
快訊／國道南下19.29k驚現大火球！內湖路段壅塞回堵
影片曝光！雄獅團人行道遭BMW衝撞1死　多人傷重倒地

關鍵字：爆廢公社,馬卡龍,牛粒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

嗆姊「流產才准參加婚禮」拒改伴娘服　新娘隔天被退婚

女網友玩臉書遊戲OMG遭扣2580元　帳號自動登出廣告病毒式狂炸

借2萬繳車貸酸「開賓士比開國產車高級」　友傻眼：你還欠我5000

媽媽店外狠瞪！女童哭著吃到吐　鄰桌客幫加油：她離開前還道謝

單親媽挺女兒「我就是爸爸」　女童轉身大笑：她馬麻死掉了

貨車逆衝「眼前滿到剩車頭」　騎士紅燈腳著地2秒浮出人生跑馬燈

別撲空！一次看懂台北5花市營業時間：買氣最旺花卉曝光

搭高鐵遇服務員驚「顏值爆表」　他讚「水準比空姐」！網認證：制服大加分

影／台灣旅行團上海遇重大車禍1死9傷　觀光局公布死傷名單

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

別撲空！一次看懂台北5花市營業時間：買氣最旺花卉曝光

搭高鐵遇服務員驚「顏值爆表」　他讚「水準比空姐」！網認證：制服大加分

影／台灣旅行團上海遇重大車禍1死9傷　觀光局公布死傷名單

嫁小11歲老公！40億微風千金廖曉喬閃婚　新郎倌是交大畢業生

「我想陪兒子成長」理科太太聊教育…訪藝術大師鼓勵孩子　網蓋樓很感慨

馬卡龍6顆400元嫌太甜挨罵浪費　苦主：台式牛粒一包30吃到嘴歪

「誰匯錯了」學生妹存款暴增239萬…刷本子嚇傻！網提醒：小心變共犯

女明星小臉秘密大公開！ 靠這招變身camera face

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3　生肖「鼠」魅力爆棚

疏運春節連假爆多人潮　台鐵加開「實名制」班車

俄4潛艦裝備32具波塞頓　「末日核魚雷」威脅美國海岸

媽用「尿布紙箱」DIY大球池！　除了省錢還有「一大好處」孩子超愛

山西宮文物館揭牌　王正坤捐百萬元　委請慈母林秀香剪綵表孝心

賈永婕「16歲正妹女兒」解放比基尼！　一轉正面…媽還是贏了

蔡阿嘎領「七月半」闖後台！吳宗憲「錄影費用跟誰領」

毒梟「矮子」遭控性侵13歲少女！　噁心暱稱「給我生命的維他命」

太妍久違PO家人合照　大眼親妹「正面對比」網讚爆：一家神基因！

國一南下19.29k驚現大火球　返鄉車潮龜速回堵

我沒有辦法獨處…單親爸衝到7樓要往下跳　兒子脫褲救他一命

「鳳山縣」舊城不在鳳山　這裡曾戌守打狗城

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

生活熱門新聞

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找..

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵..

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛..

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs..

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚..

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失..

聽太太的話刮9號　男爽中100..

包紅包9大禁忌！不只糗翻還觸霉..

飛到台灣接女友下班　港男：分手..

噁男彎腰偷拍街頭藝人裙底　拍完..

竹北97歲爺「凍僵手寫春聯」網..

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

更多熱門

相關新聞

學生妹存款暴增239萬　網提醒恐觸法

戶頭內多了一筆大錢，好像是天上掉下來的禮物，不過爽樂的同時，很有可能要先解決衍生而來的麻煩！一名女大生日前到銀行刷簿子，驚見帳戶裡原本只有20萬元、莫名多了一筆239萬餘元的款項，不知道是誰匯錯了，她沒有太多欣喜，反而機靈上網詢問網友意見。

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

萌兒照破萬讚！父開祭品神同步

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

這啥糖果？傻媽一吃嫌噁女兒笑炸

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

即／酒駕害死多人　法務部說話了

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs徘徊童書區

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面