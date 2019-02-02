蛋蛋的哀傷！15歲國中生睪丸扭轉　忍痛2天慘變剩蛋少年





▲少年睪丸扭轉忍痛2天才就醫，因壞死只得忍痛割除一顆睪丸。（圖／醫師李嘉文提供）



地方中心／高雄報導

淡淡的哀傷！高雄市一名15歲國中少年日前覺得左側睪丸疼痛，忍了2天才就醫，醫生經檢查，證實是睪丸扭轉，少年左側睪丸精索已纏繞了好幾圈，發黑壞死，只好開刀切除。醫生表示，青少年時期睪丸迅速發育變大，是扭轉好發時期，若發現疼痛、腫脹問題應盡快就醫。

少年就醫時表示「下面已經痛2天了都沒好」，醫療團隊用卜勒超音波、核醫攝影探查時，懷疑少年左側睪丸扭轉，馬上安排睪丸探查手術。醫療團隊探查時發現，少年左側睪丸的精索如麻花捲般扭轉，導致睪丸缺血壞死，整顆黑掉，只能進行切除。

醫師表示，睪丸扭轉有2個好發期，一是新生兒期，可能與先天結構異常有關，另為青少年期，與此階段為睪丸快速成長有關，因睪丸體積與重量可能倍增五到六倍，讓懸吊的精索與睪丸位置改變，發生扭轉現象。

12到18歲的青少年若有單側睪丸疼痛、陰囊腫脹狀況，或是睪丸突然成「直立狀」，可能都是睪丸扭轉的病症，應把握在黃金六小時內就醫，在未壞死前救治。本案少年雖失去一顆睪丸，但右睪丸仍可造精，不會導致不孕。

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