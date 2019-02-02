殲-10B攔截外國軍機「遭火控雷達鎖定」　高速躍升等戰術動作迫使對方飛離

▲殲-10B戰鬥機。（圖／翻攝自中國軍網）

大陸中心／綜合報導

解放軍的殲-10B於2018年珠海航展期間展示「眼鏡蛇機動」和「落葉飄」等經典動作，不僅成功製造話題，同時吸引了全球軍迷的眼球。不過大陸官媒披露，殲-10B曾在攔截外國軍機時遭到火控雷達鎖定，意味著對方只需一個按鈕，導彈就會擊發而來，現場險象環生。

根據《解放軍報》報導，事件發生在大陸北部海域上空，當時殲-10B奉命前往攔截一架外國軍機，就在不斷逼近對方的過程中，機艙內部突然響起警報，顯然遭到火控雷達照射。

報導強調，當下最重要的是立即擺脫雷達的鎖定，因為稍有不慎就可能機毀人亡；殲-10的飛行員雖然沒有料到會有如此進展，仍然進行高速躍升、翻轉、咬尾，防守，進攻等一系列戰術動作，最終迫使對方飛離。

▼殲-10B推力矢量驗證機飛行表演。（圖／翻攝自俠客島）

殲-10B是基於殲-10A第三個衍生型號，外形方面主要是將雷達罩的原頭錐更改為扁錐型，並在駕駛艙前方安裝光電瞄準系統，內部裝備紅外搜索和追蹤系統以及雷射測距儀。該機型還配備DSI進氣道，在垂直尾翼和襟翼也有加大。

值得一的是，殲-10B換裝無源相控陣火控雷達，並可兼容解放軍空軍第四代空對空飛彈，具備全天候條件下空空作戰和空面打擊能力，在航電設備及武器系統方面比起殲-10A有較大提升，主要擔任奪取制空權、近距離火力支援、縱深地面／海上目標精確打擊等多種任務。

▼殲-10B戰鬥機。（圖／翻攝自中國軍網）

