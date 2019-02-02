俄重啟伊爾-106重型運輸機　「空中貨輪」全球7小時到位

▲安-124「魯斯蘭」(Ruslan)主要用於運輸坦克及戰機。（圖／翻攝自俄羅斯國防部，下同）

國際中心／綜合報導

伊爾-106(Il-106)原本是蘇聯時期研製重型運輸機，主要目標要與美國C-17分庭抗禮，但後來碰到蘇聯解體而暫停。如今為了因應全球戰略變動，俄羅斯打算讓它重新啟動，列入未來航空運輸系統(PAK VTA)型號之一，與第五代戰機Su-57(PAK FA)、未來戰略轟炸系統(PAK DA)類似，架構完整作戰體系。

▲安-124是目前全球載重量最大的軍用運輸機。

根據《今日俄羅斯》(RT)報導，伊留申航空集團(Ilyushin)總設計師尼古拉•塔里科夫(Nikolai Talikov)表示，由於烏克蘭不願合作維修、升級安-124軍用運輸機，為了避免過度依賴，「我們目前將蘇聯時期的伊爾-106重新列入計劃之中，將在2025-2026年完成。」

▲美軍C-17「全球霸王III」(Globemaster III)運輸機。（圖／翻攝自U.S. Air Forces Central Command粉絲專頁）

塔里科夫透露，伊爾-106的尺寸會類似安-124，同樣裝備新式發動機與航空電子設備，在正常使用情況載貨量可以達到80噸，最大載重量可以至120噸。美軍C-17最大載重是77噸，安-124最大載重是150噸，伊爾-106大約會在這兩者之間。

伊爾-106在蘇聯時期1987年12月開始研發，原本計畫在1997年試飛，取代當時伊爾-76與安-22運輸機，但後來蘇聯解體，國防預算減少，該計畫無限期延後；原規劃使用懸臂式單翼機，長度57.6米、翼展58.5米、高度19.93米，承載80噸能飛行5000公里，巡航時速能達到時速850公里，最大飛行高度1.4萬公尺，裝設4台Kuznetsov NK-92或D-100渦輪噴氣發動機。

▲伊爾-76(Il-76)投放部隊到地面 。（圖／翻攝自俄羅斯國防部，下同）

根據《科技日報》報導，全球局勢不斷變動下，迫使俄羅斯再強化各種應對能力。軍事科普作家易芳分析，俄羅斯想要建立一支「空中貨輪」的編隊，讓400輛阿瑪塔戰車或900輛輕型裝甲車，視情況進行裝備調整，結合地面突擊、防空、戰術導彈、反坦克等多項戰略，在7小時內可以部署在世界任何角落。

▲重型運輸機可運送大量地面裝甲部隊。

易芳表示，俄羅斯在敘利亞戰爭中，使用安-124向敘利亞政府軍投送大量物資與大型武器，其中包含防空利器S-400掌握戰場優勢，因此體認到重型運輸機在全球戰略的重要性。此外，重啟伊爾-106的優點是已經有良好的技術基礎，比重新研發新機型節省經費。

▲T-14阿瑪塔主力戰車。（圖／路透社）

伊爾-106會採用那些新科技還未公布消息，易芳判斷，可能採用俄羅斯聯合發動機公司正在研製推力達24-26噸的引擎，裝設適應多地形的起落架，能夠在未整治過的機場降落。此外，內部必須裝載阿瑪塔戰車與S-400，因此要特化構造，才能快速裝卸。航空技術方面，會改進氣動佈局加強隱身，最新航電設備強化聯合作戰能力，優化燃油設備提高使用年限與增大作戰航程等。