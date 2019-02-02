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俄羅斯提供約旦第二架Mi-26T　餘兩架年底前交付

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▲▼Mi-26T重型直升機。（圖／翻攝自約旦皇家空軍官網）

▲Mi-26T重型直升機。（圖／翻攝自約旦皇家空軍官網）

軍武中心／綜合報導

約旦皇家空軍（RJAF）日前接收來自俄羅斯的最新一架Mi-26T重型直升機，這是預計交付四架中的第二架，其餘兩架今年底前交付。值得一提的是，RJAF在官網上公開的第二架Mi-26T，灰色機身並無漆上國家標記，對比第一架交付的直升機顯得更加樸實。

根據外媒報導，第一架Mi-26T在SOFEX 2018防禦展上展示，並於RJAF目前的多色調迷彩配色方案中完成。第二架同型飛機以低能見度灰色完成交付。目前尚不清楚Mi-26T在方案中的差異，是否意味著將從事不同的軍民用途。

▼MD 500E直升機。（圖／翻攝自維基百科，下同）

▲▼MD 500E直升機。（圖／翻攝自維基百科）

約旦於2016年9月訂購四架目前生產標準的Mi-26T，還有兩架可供選擇，交付時間為2018至2019年底。Mi-26T將編入RJAF的直升機機隊，該機隊擁有MD 500／530Fs、AH-1F「眼鏡蛇」、UH-60L／M和S-70A「黑鷹」、EC 635T1s、AS 332s／350s等系列直升機。

Mi-26（北約代號Halo）是一款多用途重型直升飛機，由蘇聯米爾莫斯科直升機工廠（原米爾實驗設計局）設計，也是現役當中最重、最大的直升機，其機艙載重和艙外負重均可達到20噸，這與美國C-130大力士型運輸機的載重相當。

Mi-26還衍生多款改良型機種，例如Mi-26A、Mi-26T、Mi-26P等型號。該機型除了軍事用途，民用功能也相當廣泛，可以從事森林消防、自然災害救援等工作。

▼AH-1F眼鏡蛇直升機。

▲▼AH-1F眼鏡蛇直升機。（圖／翻攝自維基百科）

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