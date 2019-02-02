18歲澎湖郎來台開K趴　「哈欠連連全身酒氣」女航警霸氣攔查　

記者陳以昇／台南報導

台南機場一名男子要搭機返回澎湖，在通關檢查時，全身酒味跟K他命臭味，遭女警搜身查獲毒品K他命，供稱來台找女友、朋友夜店開趴，認為拉K可以提神又無害，將沒用完的毒品要帶回澎湖繼續爽，還囂張對警嗆聲「拉K又沒罪，了不起罰錢而已」，警方訊後將他依毒品罪送辦。

▲18歲盧姓男子要搭機返回澎湖時，滿身毒品K味，被女警查獲 。（圖／地方中心翻攝，下同）

盧姓男子（18歲）日前從澎湖搭飛機至台南找女友、朋友；1日晚間，一行人到夜店狂歡，因為精神不濟向隨行友人拿了一包K他命提神，毒品、酒精迷幻嗨到天亮，盧男2日上午7時許，準備通過海關安檢搭乘立榮航空回家。

航空警察局高雄分局台南分駐所朱姓女警遠遠就看到盧男，發現他行為異常，哈欠連連，近身聞到他全身酒氣、毒品K味臭氣薰天，盧男制式回答沒有帶違禁品，經對他及隨身行李搜查後，在口袋找到一包白色粉末夾鏈袋（毛重計0.65公克），警方用毒品試劑檢驗，呈第三級毒品K他命陽性反應。

盧男被查獲後相當不悅，辯稱喝醉朋友塞給他的，又說吸食K他命又不會對健康影響，又可以提神，毒品沒吸完當然要帶回澎湖繼續爽，還囂張對警察嗆聲「拉K又沒有罪，了不起罰錢而已」，警方訊後將他依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，事實上K他命有很多副作用，長期拉K的話，會出現記憶力減退、產生幻覺、腎水腫、腎衰竭等症狀，膀胱容量會因為拉K造成發炎細胞增生，導致膀胱壁變厚，容量因此縮小，嚴重的話還會讓膀胱容量只剩下10 CC（正常人為400 CC），因此可能需要隨身尿袋或包尿布，甚至需進行膀胱重建術，「拉K一時、尿布一世」。