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新春桌遊必備！miller goodman「積木創作」3歲到99歲都上癮

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積木 。（圖／井兒提供）

圖、文／井兒。插畫x手作x生活 提供

木製玩具品牌來自英國miller goodman~ 精品藝術感濃厚的積木極具質感，最重要的是創意無限，不只小孩愛不釋手，更激發了爸媽的超能力，是3-99歲都會覺得很有趣的玩具。

關於miller goodman

玩具展金獎

 2008年英國泰特(Tate) 美術館圖書設計師Zoe Miller和David Goodman一同創辦了積木品牌Miller Goodman， 首款玩具Shape Maker一推出就受到大家驚豔， 一舉拿下Top Drawer 2008 "Best Gift For Kids"(給孩子最好的禮物)的最高殊榮。

Miller Goodman使用鑌粉的色彩和各種幾何形狀，讓每個人在搭建積木的遊戲過程中，充分發揮自己獨特的想像力，創作出無限的可能，並且從中感受積木所帶來的創作魅力和樂趣。

「這個世代很多產品都是塑膠製的，但木材的特質卻是無可取代的。木材見證著時間的流逝，給人溫暖的觸感。歲月在木頭上留下的痕跡實在好美，值得大家珍惜。我們希望出品的玩具可以成為大家閣樓上的珍藏，甚至傳給下一代。」 — Miller Goodman

積木 。（圖／井兒提供）

積木特點

讓家長都安心的材質

英國設計，泰國生產的橡膠木木塊，所有產品通過歐盟EN-71安全無毒檢測，經加工後觸感細膩，切割光煌精準，手感溫潤。

無毒無害

100%植物提煉的水性顏料，無毒環保漆料，讓孩子們可以安心地隨心搭建自己的想像世界。

適合年齡

3歲到99歲的大小朋友都非常適合

變化性豐富

miller goodman積木因為不同的形狀+每一面的變化=變成超多可能!!!居然可以做到這麼有啓發性, 有教育意義真的不容易！

積木是可以培养想象力的益智玩具

對於孩子成長來說，積木是不可少的重要培養想像力的益智玩具!對於3歲的圈圈來說，很多款積木前可以照著圖案排列，自由創作的作品就真的是簡單了，但這些過程非常重要!!完美漂亮的作品不是主要的重點，照著排列大一點的孩子都能輕鬆駕馭， 我想給孩子的是視覺美感的培養，在孩子搭建的過程中，大腦眼睛接收到的形狀顏色，排列組合，其實都在慢慢的累積，自己的美學經驗，美學經驗真的是很重要。

積木 。（圖／井兒提供）

HeartShapes夢幻心拼樂

以紅色鮮亮的積木，搭配「心」的造型， 讓人一眼看到即能明白HeartShapes，這一組是我最喜歡的款式之一!!

＊50塊積木

＊26X26X高3公分

完整拼出愛心的尺寸為【26X26】公分，這一組的顏色配置主要以紅色 黑色 原木色為主，除了飽滿的顏色之外，還有許多條紋設計，增加了設計感。

積木 。（圖／井兒提供）

內有50塊幾何圖形的積木，通常立方體會有六面的變化，可能是圖案可能是顏色

積木 。（圖／井兒提供）

積木之所以強大，透過奇妙的排列，更可以創造出各種的文字圖形！ 這就是miller goodman強大的地方，每塊積木的形狀都經過設計，才能變化出這麼多圖形！

積木 。（圖／井兒提供）

從簡單的組合，慢慢的累積

積木 。（圖／井兒提供）

在孩子稍大一點之後，這些經驗就會慢慢展現出來

積木 。（圖／井兒提供）

全部積木還可以完整拼出love字樣，是不是超美的

積木 。（圖／井兒提供）

每一盒裡面都會附贈示範圖，我會建議一開始跟著圖案拼，慢慢的可以拼出自己的創意

積木 。（圖／井兒提供）

HeartShapes夢幻心拼樂， 絕對能夠用獨特迷人的魅力虜獲每個小孩甚至是大人的心！

積木 。（圖／井兒提供）

實在很經驗這些幾何積木塊居然可以有這麼多的變化！

積木 。（圖／井兒提供）

Playfolk 百變奇趣俱樂部

裡面的五官人物，我覺得是所有款式裡面最童趣可愛的，只要一擺上，可愛度急速上升!! 裡面有75塊積木~


積木 。（圖／井兒提供）

圈圈現在的組合能力還不及哥哥，但這樣簡單幾塊，再放上可愛小臉，就足以賞心悅目了

積木 。（圖／井兒提供）

顏色使用非常豐富，配合幾何線條的圖紋，在繽紛的色彩中，還保有設計感！

積木 。（圖／井兒提供）

好像在做體操喔，幾何型的簡化其實有助於孩子對於肢體的動作呈現是有幫助的喔，彎彎的或是斜角朝哪邊擺，都會影響視覺的動態~

積木 。（圖／井兒提供）

這盒也是一款適合3歲以上的款式，比較容易組合成一個樣子，對於剛組合的孩子來說，親切容易許多

積木 。（圖／井兒提供）

網路上高手真的很多，看到有人這樣的排列，我們也跟著組合，覺得好時尚的感覺～

積木 。（圖／井兒提供）

積木 。（圖／井兒提供）

這幾何放射星星也太美!!沒錯沒錯，居然可以排成這樣，在搜尋的時候發現的創意

積木 。（圖／井兒提供）

Le Petit Royal 台灣樂貝特

miller goodman是由台灣樂貝特獨家代理，點進去樂貝特的官網，看的出來這個品牌所代理的東西都非常具有創意性藝術性的，但藝術絕對不是我們所促摸不到的，別覺得藝術很難親近，我想樂貝特的選物就是希望透過這些東西的媒介接觸，來讓大家一點一點地培養出美感，此外，樂貝特在今年9月還進入了台中歌劇院VVGSchool 展出六大品牌。

miller goodman（圖／井兒提供）

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關鍵字：miller goodman,創意,積木,益智遊戲

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