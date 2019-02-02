新春桌遊必備！miller goodman「積木創作」3歲到99歲都上癮

圖、文／井兒。插畫x手作x生活 提供

木製玩具品牌來自英國miller goodman~ 精品藝術感濃厚的積木極具質感，最重要的是創意無限，不只小孩愛不釋手，更激發了爸媽的超能力，是3-99歲都會覺得很有趣的玩具。

關於miller goodman



玩具展金獎



2008年英國泰特(Tate) 美術館圖書設計師Zoe Miller和David Goodman一同創辦了積木品牌Miller Goodman， 首款玩具Shape Maker一推出就受到大家驚豔， 一舉拿下Top Drawer 2008 "Best Gift For Kids"(給孩子最好的禮物)的最高殊榮。

Miller Goodman使用鑌粉的色彩和各種幾何形狀，讓每個人在搭建積木的遊戲過程中，充分發揮自己獨特的想像力，創作出無限的可能，並且從中感受積木所帶來的創作魅力和樂趣。

「這個世代很多產品都是塑膠製的，但木材的特質卻是無可取代的。木材見證著時間的流逝，給人溫暖的觸感。歲月在木頭上留下的痕跡實在好美，值得大家珍惜。我們希望出品的玩具可以成為大家閣樓上的珍藏，甚至傳給下一代。」 — Miller Goodman







積木特點



讓家長都安心的材質



英國設計，泰國生產的橡膠木木塊，所有產品通過歐盟EN-71安全無毒檢測，經加工後觸感細膩，切割光煌精準，手感溫潤。

無毒無害



100%植物提煉的水性顏料，無毒環保漆料，讓孩子們可以安心地隨心搭建自己的想像世界。

適合年齡



3歲到99歲的大小朋友都非常適合

變化性豐富



miller goodman積木因為不同的形狀+每一面的變化=變成超多可能!!!居然可以做到這麼有啓發性, 有教育意義真的不容易！

積木是可以培养想象力的益智玩具



對於孩子成長來說，積木是不可少的重要培養想像力的益智玩具!對於3歲的圈圈來說，很多款積木前可以照著圖案排列，自由創作的作品就真的是簡單了，但這些過程非常重要!!完美漂亮的作品不是主要的重點，照著排列大一點的孩子都能輕鬆駕馭， 我想給孩子的是視覺美感的培養，在孩子搭建的過程中，大腦眼睛接收到的形狀顏色，排列組合，其實都在慢慢的累積，自己的美學經驗，美學經驗真的是很重要。





HeartShapes夢幻心拼樂



以紅色鮮亮的積木，搭配「心」的造型， 讓人一眼看到即能明白HeartShapes，這一組是我最喜歡的款式之一!!



＊50塊積木



＊26X26X高3公分



完整拼出愛心的尺寸為【26X26】公分，這一組的顏色配置主要以紅色 黑色 原木色為主，除了飽滿的顏色之外，還有許多條紋設計，增加了設計感。





內有50塊幾何圖形的積木，通常立方體會有六面的變化，可能是圖案可能是顏色







積木之所以強大，透過奇妙的排列，更可以創造出各種的文字圖形！ 這就是miller goodman強大的地方，每塊積木的形狀都經過設計，才能變化出這麼多圖形！





從簡單的組合，慢慢的累積





在孩子稍大一點之後，這些經驗就會慢慢展現出來





全部積木還可以完整拼出love字樣，是不是超美的





每一盒裡面都會附贈示範圖，我會建議一開始跟著圖案拼，慢慢的可以拼出自己的創意





HeartShapes夢幻心拼樂， 絕對能夠用獨特迷人的魅力虜獲每個小孩甚至是大人的心！







實在很經驗這些幾何積木塊居然可以有這麼多的變化！





Playfolk 百變奇趣俱樂部



裡面的五官人物，我覺得是所有款式裡面最童趣可愛的，只要一擺上，可愛度急速上升!! 裡面有75塊積木~









圈圈現在的組合能力還不及哥哥，但這樣簡單幾塊，再放上可愛小臉，就足以賞心悅目了





顏色使用非常豐富，配合幾何線條的圖紋，在繽紛的色彩中，還保有設計感！







好像在做體操喔，幾何型的簡化其實有助於孩子對於肢體的動作呈現是有幫助的喔，彎彎的或是斜角朝哪邊擺，都會影響視覺的動態~





這盒也是一款適合3歲以上的款式，比較容易組合成一個樣子，對於剛組合的孩子來說，親切容易許多





網路上高手真的很多，看到有人這樣的排列，我們也跟著組合，覺得好時尚的感覺～

這幾何放射星星也太美!!沒錯沒錯，居然可以排成這樣，在搜尋的時候發現的創意





Le Petit Royal 台灣樂貝特



miller goodman是由台灣樂貝特獨家代理，點進去樂貝特的官網，看的出來這個品牌所代理的東西都非常具有創意性藝術性的，但藝術絕對不是我們所促摸不到的，別覺得藝術很難親近，我想樂貝特的選物就是希望透過這些東西的媒介接觸，來讓大家一點一點地培養出美感，此外，樂貝特在今年9月還進入了台中歌劇院VVGSchool 展出六大品牌。