「柯黑大魔王」王世堅再出招　質詢聚焦「國安」問題

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議會4月份開議，「柯黑大魔王」台北市議員王世堅的質詢每次都攻佔媒體版面。王世堅透露，下一個會期將把主力放在幼教上，要盯住柯文哲做好公托、公幼，因為幼教問題影響生育率，已經是國安層級的大事。

王世堅質詢主力要關注幼教問題，他怒批，「柯文哲屌而啷噹前四年，後面四年我要讓他正面回答，四年不是四個月耶，這是具體可行而不做的，不只是市政，這是國安問題，台北市公托公幼嚴重匱乏。」

王世堅指出，台北市公立公托嚴重不足，父母如果讓小孩上私托私幼，平均一個月要花兩萬元，但一個普通雙薪家庭一個月可能收入才六七萬，根本負擔不起。王世堅解釋，台北市有不少閒置校舍、也有許多流量教師，結合這兩個點，馬上就可以做，「但柯文哲不做喔，他還鬼話連篇，我問他，他說公幼公托會讓私幼私托召不到生，這什麼話？

」

針對低生育率問題，王世堅進一步指出，台北市每年有一千七百多億元的市政預算，如果每個新生兒一個月補助一萬元，一年等於十二萬，北市新生兒數量一年約一萬初人，等於一年只要花十二億元、不到預算的百分之一，就可以解決父母不小負擔，「最傻的方式也可以解決問題」。

王世堅強調，低生育率、幼教問題是國安問題，四月開議將會主力關注，要盯著台北市長柯文哲好好處理重要的市政問題。