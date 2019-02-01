被王世堅罵到煩！柯文哲看開了：心中OOXX就說阿彌陀佛

記者蔣婕妤／台北報導

「柯黑大魔王」台北市議員王世堅對台北市長柯文哲每日一嗆，曾對記者說過「不要在我面前提到他」的柯文哲，這次學會新招，笑說他之前碰到果東法師，對方教他，「遇到那種心中圈圈叉叉、很想罵人的，你就說阿彌陀佛。」

柯文哲行程滿檔，不僅要出訪美國、以色列，還規劃在228再度挑戰「一日雙城」，將騎單車衝到高雄，目前已展開祕密體能訓練。柯文哲31日受訪時沒有正面回應「柯韓會」，僅笑答「要見韓國瑜坐高鐵就可以，不必騎腳踏車到高雄啦。」王世堅受訪時再開嗆表示，柯文哲的一日雙城是老狗變不出新把戲，「叫柯文哲從善導寺靈骨塔騎到塔寧路，一日雙塔，不要浪費時間了。」

面對王世堅的每日一嗆，柯文哲從過去的不爽，到如今似乎看開了。柯文哲1日受訪時被問到，王世堅酸他一日雙塔乾脆從善導寺靈骨塔騎到塔寧路，柯文哲回應，「阿彌陀佛

。過年到了要說好話，阿彌陀佛。」說完還不忘做手勢，笑翻現場記者。

媒體追問，是要對誰說阿彌陀佛，柯文哲回應，「我最近遇到果東法師，他跟我講，你實在遇到那種心中圈圈叉叉、很想罵人，你就說阿彌陀佛這樣就好。」聽到記者說王世堅自稱有「扶龍命」，柯文哲再答，「阿彌陀佛」。

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）